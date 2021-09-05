史上十大最貴MV　米高積遜與麥當娜6首入圍玩晒！

上月29日是已故美國樂壇巨星米高積遜（Michael Jackson,MJ）63歲生忌，近日有網站公布音樂史上最昂貴MV，結果MJ有3首MV入圍！其中他與天后妹妹珍納積遜（Janet Jackson）最後一次合作的歌曲《Scream》成為No.1，首MV的製作費高達700萬美元（約5,460萬港元）！

MJ的MV出名拍攝認真，1983年的《Thriller》MV當正電影咁拍開創MV先河，首MV完整版本長達14分鐘！而MJ的MV之後一直保持水準，每首MV都着重故事性以及大玩特技。1995年的《Scream》亦同樣，整個MV以黑白菲林拍攝，MJ珍納兩兄妹於巨型太空艙內又唱又跳。據知首MV大部分的製作費來自電腦特別效果及13個背景。

提起MJ，當然不得不提他的1991年經典MV《Black or White》！首MV製作費高達400萬美元（約3,120萬港元），排最昂貴MV第5位。與《Scream》一樣，MV最貴就是用在特技效果方面。MV結尾中不同種族性別的人士「變臉」那一場特技，以當時特技來說已令人看得嘆為觀止！MV中除了有MJ之外，亦有當時得令的童星麥哥利高堅（Macaulay Culkin）和新紮模特兒Tyra Banks助陣。

此外，MJ的另一經典《Bad》亦有入圍最昂貴MV十大，首MV以220萬美元（約1,716萬港元）製作費排最貴MV第8位。與《Thriller》一樣，《Bad》的MV全長18分鐘。以重金禮聘邀請到荷里活大導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）執導，個MV靈感來自經典歌舞片《夢斷城西》（West Side Story），講兩幫人馬於地鐵站內進行dance battle。MV與之前MJ的《Beat It》有點相似！

講開經典MV又點可以唔提另一樂壇巨星麥當娜（Madonna）!她的MV亦出名拍得貴。其中1989年的《Express Yourself》製作費高達500萬美元（約3,900萬港元）排最貴MV第2位。在MJ的《Scream》未推出之前，娜姐呢首MV一直是最昂貴MV的首位。首MV的靈感來自20年代經典科幻片《大都會》（Metropolis），由當時於MV界走紅的導演大衛芬查（David Fincher）執導，大衛後來轉行拍電影，拍過《七宗罪》（Seven）及《搏擊會》（The Fight Club）等名作。除了《Express Yourself》之外，娜姐的占士邦片主題曲《Die Another Day》以及《Bedtime Story》分別排最貴MV第3及4位。