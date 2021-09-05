【心理測驗】你會臣服於金錢之下嗎？

錢財乃身外物！雖然人人都明白這一個道理，但並不是人人都看得透。每個人對金錢都有着或多或少的欲望，古往今來，有錢都能使得鬼推磨。這份欲望可以促使人進步，亦可能會令人迷失自我，而最重要的是了解自己的欲望，並從正確的途徑推進。日本網絡「shinri」分享了一個有關金錢欲望的心理測驗，一個選擇就能看出你的內心所想，你會是金錢的奴隸嗎？

【問題】

請憑直覺，從以下的4個圖案之中選擇個人最喜歡的一個。

A.圖案A

B.圖案B

C.圖案C

D.圖案D

【結果分析】

A.對金錢的欲望：55%

選擇圖案A，你雖然是一個喜歡「金錢」的人，卻並不是那種看重金錢的價值而想擁有它的人。對你來說，比起拚命儲蓄，更想把金錢換成自己想要的、喜歡的物品和事情上，因為你深感人生苦短，應及時行樂，所以會把錢花在經歷和回憶上。

B.對金錢的欲望：88%

你選擇圖案B，是一個暗暗對金錢有強烈渴望的人，你會努力地去做喜歡的工作，從而賺取很多的金錢，是一個十足十的工作狂。其實比起努力工作，你更想做到在不工作的情況下而賺取更多的錢，你可能在考慮學習房地產及外匯的知識，期望錢搵錢，而不是工作搵錢。

C.對金錢的欲望：44%

你是一個對金錢沒有太大欲望的人，如果你所擁有的金錢總算令你在某程度下感到快樂，並過着衣食足的生活，你就會不再去想是否有能力賺取更多的錢。不過，你始終不是善於理財的人，如果有太多的錢財在手，只可能會投資失利甚至被騙，必需小心管好個人財富。

D.對金錢的欲望：77%

你選擇這個圖案，顯示你是一個愛追求名牌的人，因此會對金錢有強烈的渴望。你有一點的虛榮心，渴望得到別人的認同，同時亦有較強的攀比心，而這也並不是壞事，例如你能把自身的興趣與工作結合的話，就能過上安全且富足的生活。