獲伍仲衡點名演出！鍾柔美落力練歌挑戰四面台

著名音樂人伍仲衡將於10月16、17日舉行兩場九展騷《伍仲衡再搞花臣音樂會》，廣邀歌手朋友做嘉賓，最新透露「聲夢」學員鍾柔美（Yumi）及冼靖峰（Archie）亦會加入嘉賓團，更指定前者要跳唱、後者要用鋼琴自陣自唱，但他耍手否認對他們偏心︰「我睇住佢哋進步，最初覺得Archie唔係咁顯眼，直到見佢彈琴就覺得好Surprise！」再大讚Yumi跳舞時會像星發光，跳舞細胞猶如已入血，非常有天分。

Yumi坦言好開心可以有份參與，更是她首次挑戰四面台︰「畀咗個目標自己係要做得比之前更好，冇諗過完咗麥花臣騷之後，咁快可以踏上其他舞台做嘉賓，雖然開咗學，但會分配好時間練歌，覺得幾有挑戰性，畀多啲耐性自己就一定Handle到。」續說閒時會多些開Live同Fans交流互動，同時又可以趁機練唱。

本身任職高薪銀行正職的Archie自爆已辭職，專心做全職歌手，希望可以闖出一番事業，不過他自揭當初遭家人投反對票︰「直至決賽前都係唔贊成，擔心我學壞、唱歌搵唔到食，最驚係我3分鐘熱度，但佢哋睇到我決賽嗰晚嘅表演，感受到我份熱誠，就放心畀我去，決賽後正式辭職。」笑問有否擔心過冇錢開飯？他笑說從未︰「點都會有嘅，希望之後有自己新歌、有日真係可以喺紅館開騷！」