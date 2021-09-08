【咁勁冇人講】飛天又入水　環球吃餐「勁」

俗語話「民以食為天」，食如此重要，怎能馬虎吃飽了事？世上餐桌何其多，除了追求味美，吃的方式也是無奇不有，主題餐廳更是琳瑯滿目，以下幾種，即使你吃不到，只幻想去吃一遍也是開心。

空中米芝蓮餐

用好食到飛起，來形容Dinner In the Sky，就最貼切不過。它創立於2006年比利時布魯塞爾，是全球唯一連廚房的懸浮式餐桌，它以大型起重機，每次能把22位客人帶上50米高空，雙腿「吊吊揈」地享用米芝蓮級餐點。

在空中的1.5小時中，食客必需緊扣通過了德國安全標準的安全帶，一面俯瞰美景，一面吃着聽現場演奏，難怪它能被福布斯雜誌評為世界10大最不尋常餐廳之一。Dinner In the Sky至今已在全球45個國家舉行過5,000多場，它來中國時每位VIP餐價竟高達8,888人民幣（約HK$10,670），用好食到飛起外，也是貴到飛起。

潛水底歎香檳

能上天，自然可下海，大家可有興趣潛入水底吃一餐嗎？在布魯塞爾的Nemo33，是世界首座專業室內潛水館，最深水之處深達34.5米，在它5米深的地方還有間水底餐廳「The Pearl」，食客要背着氣樽潛入店內，在僅能容納4位客人的空間中，享用由專用防水箱帶來的龍蝦沙律、肥美鵝肝及香檳，感覺猶如置身「太空艙」，是否美味還是其次，至少享受到與世隔絕的寧靜。

樹頂鳥巢開飯

攀上樹頂，坐進鳥巢用餐，是如何滋味？想知可到泰國庫德島，島上有間Resort的樹屋餐廳有提供「Treepod Dining」，可讓客人坐入「鳥巢」包廂，像升降機般慢慢升到樹頂，餐廳侍應更會坐飛索「滑」到你桌前上菜，像玩雜技般過癮，亦無損你「雀仔視覺」欣賞海濱夕陽的雅興。

吃漢堡打屁股

吃個漢堡包要搵命博，是否也太瘋狂？創立於2005年美國拉斯維加斯的美國餐廳Heart Attack Grill，顧名思義就是會吃到你心臟病發，客人用餐前都要先穿上病袍，店中最誇張的一款「心臟搭橋漢堡」，其總熱量竟達到1萬卡路里（成年男子4至5天吸收量），但若然你能吃完它，你便可任意挑選店中任何一位「護士」打扮的侍應，用輪椅送你回座駕；但如果吃不完它，你便得接受被「護士」打屁股的懲罰。

沉浸光影吃喝

被譽為全球最貴餐廳的Sublimotion，由米芝蓮星級主廚Paco Roncero於西班牙創立，餐廳每年只開4個月，每晚兩場，每場只招待12位客人，每位餐費竟高達US$2,000（約HK$15,600），全長3小時的用餐，把高科技沉浸式虛擬實境，與12道分子料理融為一體，並配以節奏明快的電子音樂，與國際知名魔術師的奇趣表演，把餐桌提升成表演舞台，而12位客人更有多達25位侍應服侍，要花上過萬港幣一餐，也是不無道理。

剝光豬天體宴

有時即使有創意，也不一定有市場。就如法國唯一的裸體餐廳「O'Naturel」，在2017年開幕時確是驚為天人，無論意念與食物水準都是好評如潮；怎料只是1年時間，餐廳便告關門大吉，主因竟是缺乏客源，即使開在最開放的巴黎，原來還是走得太前。本以為是否女生太害羞不來？但原來女性食客，原來也佔了它總客量的40%，證明女生的膽子，在這方面也不輸男生呢。

香港都有主題餐廳

別以為天馬行空的主題餐廳，只外國獨有，其實香港歷久已來，已出現過很多主題餐廳，其中的「友情歲月 古惑仔漫畫主題冰室」更是剛在今年初才新開張，冰室融入香港經典漫畫《古惑仔》元素，無論裝修或食物都花盡心思。

作為冰室合顆人之一的Kent Gor，和漫畫《古惑仔》主筆倫裕國，究竟如何發掘主題餐廳的商機？Kent Gor：「這個市場是有的，今次我們和牛佬（《古惑仔》主編）及倫裕國（《古惑仔》主筆）合作，在IP（智識產權）上很有信心。因為《古惑仔》始終是經典集體回憶。我們有位合夥人是做餐飲的，於是就想到把香港原創飲食文化冰室，跟香港原創藝術文化《古惑仔》合併一起。」

餐廳成本貴人幾倍

為求突出主題，主題餐廳裝修成本會否特別高？倫裕國很坦白地說：「按成本計算，我們會比一般餐廳成本高逾2.5倍，例如餐廳階梯上的壁畫，以及找迪士尼設計公司製作的半浮雕，都改動很多次，因為我們始終執着本土漫畫的味道，故此改動方面的投資損耗很是厲害。」

主題餐廳新鮮感很難長久，想維持吸引力，就得在餐吃設計上花工夫，Kent Gor：「我們行主題冰室路線，不但菜式名字會以漫畫內人物名字去創作，就是餐牌我們也花了很多心思。」倫裕國補充；「最初開張時我們把餐牌，造成像漫畫書創刊號一樣，內有畫和彩圖，客人就像拿着公仔書點菜。只想不到剛出隔天，冰室已不見了9成餐牌，都給食客取走了，餐牌也沒得用呢。」