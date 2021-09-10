中秋團圓　主題餐單及盆菜推介

象徵人月團圓的中秋佳節，是個讓親朋聚會的好日子，坊間有不同的餐廳推出應節菜單，不想出門的話，也可點選分量十足的盆菜在家開心Share，快快樂樂吃過飯後，來點月餅和水果齊齊賞月，歡度中秋佳節。

中式盛宴

星級矜貴饗宴

米芝蓮推介食府國金軒The Mira由9月11日至21日，推出「國金家好月圓慶團圓」（4位或6位用、需預訂）應節美饌，由廚藝精湛主廚鄧浩宏師傅以當代風格炮製出多道經典菜，好似鮑汁扣花膠扒、燕液桃膠龍皇羹、清蒸海老虎斑、桂花一品吊燒黃油雞等8道粵式好饌。Mira Plus會員於9月11日至19日可享75折優惠、於9月20日及21日更享85折優惠。

連串慶祝活動

每逢特別節日，餐廳除了推出主題菜單，有些還會預備特別節目，尖沙咀胡同於9月17日至22日推出11道菜中秋晚宴，當中包括有火燄胡椒片皮鴨、湖南剁椒帶子、老干媽安格斯牛柳、京城羊肉等菜式，每位還送1杯香檳。預訂9月20日至22日的晚宴，客人還可加傳統燈籠手作坊，9月20日至21日的客人可免費享用鴛鴦月餅。另外，9月18日至19日享用「丰味早午餐」的客人，可參加燈籠彩繪活動，12歲以下的小童可免費用餐。

早鳥優惠

趁還有選擇的時間，有餐廳就以早鳥價來吸客，米芝蓮星級滬菜食府夜上海於9月12日至22日推出4位用的人月兩團圓特備套餐，當中包括有江南脆鱔、松茸燉響螺、嫩葱焗小黃魚、橙香特選小牛肉和紅燜鮑魚葱油麵等經典菜式，最後以杏仁茶湯圓作結，套餐還附送指定紅酒1瓶。9月12日前預付訂金，可享約84折早鳥價優惠價。

精緻粵菜

香港人對粵菜一向有支持度，節日和家人一起享用適合不過。翠亨邨由9月10日至21日推出4位用的花好月圓慶中秋套餐，包括有膠雪耳燉螺頭湯、百花釀蟹鉗、西蘭花炒斑球、乾隆一品拼等矜貴菜式，而且另外有6位、8位和12位用的菜單，適合大家庭作節日聚餐。

外賣足料盆菜

海陸和牛帝皇蟹

不想外出和人迫，可以選擇一個分量十足的盆菜作分享，網上到會專門店豐食FEAST早前推出矜貴超凡的M9全血和牛帝王蟹慶典豐食盆菜，當中包括澳洲Stone Axe M9全血和牛牛𦟌、美國SRF極黑和牛肋條、澳洲M5和牛尾及和牛面頰等，另外還有各式配菜，除此之外，盆菜加入一隻巨型的帝王蟹作配，盆菜還附有壽喜燒湯底、柚子蟹醋和剪刀，和牛的肉香及蟹肉的鮮甜交織，味道層次相當豐富。

名貴花膠鮑魚

以前的盆菜，用料較簡單樸素，小朋友最愛可能是燜得入味的豬肉，經時日發展，盆菜的配搭變化多端，用料亦變矜貴，點一龍在這個中秋佳節，特別推出2款自家極品盆菜，輕盈的8頭鮑魚福聚盆菜除有鮑魚，還有鮑汁扣玉掌、魚肚、海蝦和玫瑰豉油雞等。另一款升級的花膠鮑魚福聚盆菜選用原隻8頭鮑魚、50頭原隻特級花膠筒和家鄉煎釀魚做主角。由現時至9月22日訂講2個盆菜或以上，除享9折優惠外，還有不同的禮遇，感覺更抵。

奉送深鍋網店更享8折

酒店級盆菜意頭十足，由帝京酒店帝京軒於即日起推出「鍋心鮑魚聚寶盆菜」及「養生喜悅聚寶盆菜」兩款應節好饌；前者用料豐富，有紅燒六頭湯鮑魚、蝦籽花膠、日本宗谷貝、乾燒虎蝦等，並有2、4、6、12人份選擇；後者專為素食人士而設，用上羅漢白玉夜明珠、松蘿鳳梨猴頭菇、葡萄五穀釀蓮藕、牛肝珍菌獅子頭、煎釀三鮮素甜椒、松露金蔬腐皮卷、松露金蔬腐皮卷、羊肚菌如意豆腐、雙冬小耳燴烤麩、琉璃竹笙上素卷、乳香豆卜、泉水枝竹、清甜蘿蔔及羽衣甘籃，用料超多又係心思之作，有2、4、6、12人份之選，每款更送以黑色雙耳鋁深鍋，可用於明火及電磁爐，幾時享用都得，大家更可以隨喜好揀選葷或素，皆大歡喜；即日起於網上商店選購更享8折優惠呢！

素葷兼備

現時盆菜的配料相當豐富，客人可按個人喜好選擇，富豪酒店今年推出多款外賣盆菜，當中包括有智利原隻6頭湯鮑魚、花膠和南美參的極品鮑羅萬有盆菜，澳洲湯鮑、上湯焗龍蝦和花膠等的原隻三頭鮑魚龍蝦盆菜，原隻花膠鮑魚盆菜則有原隻8頭湯鮑、原隻鱈魚花膠等，還有為素食人士而設的上珍菌原隻素鮑齋盆菜。由現時至9月21日，如選購極品鮑羅萬有盆菜或原隻三頭鮑魚龍蝦盆菜，可免費獲贈迷你三色賞月餅1盒，購買購買上珍菌原隻素鮑齋盆菜或原隻花膠鮑魚盆菜，即可免費獲贈濃香曲奇四色賞1盒。