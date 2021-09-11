【是日通勝】（一點居士）

辛丑年八月初五壬戌水除日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時

宜：安床、理髮、修造

忌：開渠、放水、移靈

幸運方向：坐南向北

幸運數字：1、5、7、0

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座

人氣升，利拓展人脈，對事業發展大有裨益。

金牛座

工作上不乏一展才華的機遇，可帶來成功感。

雙子座

思路清晰，有利投資，不妨向海外基金入手。

巨蟹座

被旁人指指點點，氣上心頭，易因衝動惹禍。

獅子座

社交能力強，有機會獲上司器重，委以重任。

處女座

工作進度落後，只須保持專注就能提升效率。

天秤座

頭腦靈活，原本想不通的事，今天茅塞頓開！

天蠍座

家和萬事興，宜找機會陪家人享受天倫之樂。

人馬座

瑣事纏身，宜沉着應對，急躁會令情況更糟。

山羊座

為別人的斤斤計較而反感，但你也別太執着！

水瓶座

愛情路上出現小風波，保持信心能安然度過。

雙魚座

職場上競爭劇烈，心煩意亂，不妨找人傾訴。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）猴 桃花旺

（跌）龍 壓力大

鼠

克制貪念可避免惹禍，面對麻煩也不怕！

牛

正財運佳，工作表現理想，待遇有改善。

虎

貴人助力強，別錯失一展才華的好時機。

兔

事業運極佳，無論營商或打工都易成功。

龍

是日沖煞，生活壓力大，切忌一意孤行。

蛇

心情愉快，遇到棘手問題也能迎刃而解。

馬

人氣上升，利拓展人脈，有助開拓財路。

羊

運勢低迷，身心不在狀態，工作阻滯多。

猴

桃花正在萌芽，單身者可望邂逅有緣人。

雞

身邊小人多，易招惹是非，破財機會大。

狗

運勢一般，整天忙個不停，易應接不暇。

豬

易跟同事爆發衝突，待人接物務必謹慎。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

如何對付天秤座男人？

對外表很有自信的天秤男，同樣對別人的外表也有期望，從衣着到打扮，甚至言談舉止；所以想知道如何對付天秤座男人，就要由外而內入手。

1.外表清潔整齊是基本條件，雖則天秤男不會當面取笑你，但有着討好的外表，他會願意主動接觸你，所以不妨在衣着及妝容上下點功夫。

2.要懂得讚美別人，凡事多說好的一面，負面或批評的話就少說，這會讓天秤男感覺正面及輕鬆，跟你一起是沒壓力的事。

3.要有分析性的腦袋，凡事都有二元性的想法，即是好與壞、對與錯的分析等；結論不重要，反而是一起討論的過程才是需要，讓答案建基於邏輯的分析之下，是客觀的、公平的。

4.斯文大方，不要有太男性化的打扮，始終天秤男容易以一般社會價值觀來判斷人或事，所以女性就該要有女性的特質，也不要講粗口。

5.不要濫用女性的權力，在公平主義下，兩性應該是平等的，雖然天秤男是有風度，但理性的頭腦始終會計算。

6.要有多元化話題，最好是以天秤男周邊發生的事物切入，嘗試以對方角度去討論，雖然不是容易，但這樣可製造更多話題，以免出現天秤座最怕的Dead Air。

7.天秤座是花生友，如果你們之間有共同朋友，相信這些共同朋友的故事很容易成為你們日常的話題。