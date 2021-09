藝人陳法拉最近憑漫威超級英雄新片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings )成功打入外國市場,日日喺社交網晒出五光十色嘅新生活,表現絕對High爆!不過法拉前夫薛世恒原來同樣有開心事宣布,今日(11日)佢就晒出一張同新女友嘅拖手合照,明顯要高調晒愛,雖然女友戴上墨鏡示人,完全睇唔到個靚樣,不過見佢同薛世恒外形合襯,即獲大批好友、網友祝福,當中被指同薛世恒撞樣嘅袁偉豪亦好快手留言力撐,果然係好兄弟。