舊作被翻出！黃貫中獲封「被音樂耽誤了畫畫嘅畫家」

前樂隊Beyond成員黃貫中（Paul）最近因為參加內地真人騷《披荊斬棘的哥哥》而人氣翻升，唱得好之餘，亦彈得一手好結他，其實佢除咗有音樂才華外，亦好有藝術細胞，最近有網友就摷番佢啲畫作出嚟，話佢係「被音樂耽誤了畫畫嘅畫家」。

聽講阿Paul唔拎起結他rock時，就鍾意揸住支畫筆日以繼夜咁畫畫畫，好似最近佢就用水彩畫咗33位哥哥嘅背後剪影，成棚人一字排開企遠眺夕陽，意境有詩意，畫功有張力，好畫一幅。

曾經講過「用音樂繪畫，用畫筆做音樂」嘅佢，玩音樂玩咗30年，畫畫就堅持咗40年，佢話自細夢想就係做畫家，可惜屋企經濟環境差，但又慶幸阿媽好支持佢嘅夢想畀錢佢學素描同油畫，用屋企甩咗漆嘅牆壁代替冇錢買嘅畫紙，之後讀埋美術基礎課程，再入香港理工大學修讀設計系，所以佢畫畫嘅年資比玩音樂更長。

除咗支畫筆掂，佢係美術設計方面亦好強，佢幫過好多樂隊設計海報，當然更加會照顧自己友，1985年Beyond開《永遠等待演唱會》嗰張海報就係出自佢嘅創作，仲有樂隊自費嘅第一個作品《再見理想》卡式帶嗰個懷舊feel封套面，所以就算Paul唔再靠唱歌搵食，轉行做設計師或畫家一樣唔會餓死。