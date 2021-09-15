美麗華旅遊聯乘The Mira HK　探尋非凡「澳」秘之旅

【營業資訊】近兩年，香港人少了出國旅遊，大家轉而尋找不同主題的酒店Staycation來體驗外出旅遊的快樂感覺，如果念念不忘澳洲的陽光與海灘、海鮮盛宴、酒莊之旅，甚至雨林探險的話，最近由The Mira Hong Kong就與與澳洲旅遊局、澳洲商務投資署與美麗華旅遊合作，推出全新澳洲主題Staycation，讓大家猶如走到澳洲，感受沉浸式澳洲度假樂趣！

全新「Wanderful Australia 探尋非凡『澳』秘之旅」於9月17日至11月14日期間舉行，帶來主題住宿、餐飲與水療體驗，包括WANDERful「澳」秘住宿體驗、FEASTiful滋味「澳」秘、WINEderful 醇酒醉人「澳」妙與SPAtiful悠然水療「澳」妙，透過住宿、美食、醇酒、水療等體驗澳洲風情，熱愛旅遊，尤其是喜歡澳洲風情的你又點可以錯過呢？

十大驚喜 打卡一流

酒店為了是次活動，打造了10個別具一格的澳洲主題客房，當中包括4間州份景點體驗客房；呈現出新南威爾士州的藍楹花花季、陽光普照的昆士蘭海灘、西澳州寧格魯珊瑚礁、維多利亞州墨爾本令人嚮往不已的咖啡文化。而6間具澳洲特色的體驗客房可以給予住客感受乘風衝浪的快感、探索酒莊的醉人風土、欣賞令人傾心不已的南極光、看見綠意盎然的熱帶雨林、感受滿載愉悅歡欣的熱氣球嘉年華情景、欣賞澳洲原住民藝術繪畫與迪吉里杜管（Didgeridoo）擺設，充滿驚喜！非凡住宿體驗提供3款自選項目，包括於客戶專享澳洲海鮮2人美饌及澳洲白酒晚宴、Yamm探尋滋味「澳」秘豐盛2人自助晚間饕宴及MiraSpa匠心呈獻1人專享endota紓緩呵護玉石按摩（80分鐘）連水療禮品；而主題住宿則包括入住設計酒店客房、二人Yamm自助早餐、澳洲旅遊局禮待明信片、「毛」盡萌寵澳洲小樹熊禮品、美麗華旅遊指定澳洲團HK$1,000折扣優惠券。住客更可以另加HK$200入住主題客房，投入「澳」妙旅程！於住宿期間，所有住客均可到專屬遊戲樓層的Mira Wanderland玩餐飽，除有多個玩樂房間及設施外，還有全新澳洲主題3D照相館，大家可以瘋狂影相呃Like打卡！

主題盛宴 特色按摩

旅遊期間想要住得舒服，食的環節也必不可少！Yamm將連續兩個月提供澳洲好滋味，包括即開新鮮生蠔、烤袋鼠肉、烤澳洲羊扒、烤尖吻鱸魚等，而甜點區則有布林明頓小蛋糕、澳洲夏威夷果仁撻與澳洲蜂蜜燕麥餅等。住客於入住期間更可於房間專享澳洲海鮮美饌與白酒二人盛宴，品嘗新南威爾士州獵人谷的Mount Pleasant Semillon白酒配上鮮味誘人的冰鎮澳洲龍蝦、澳洲鮮凍蝦與香杧青檸醃澳洲八爪魚，以及澳洲白酒煮青口，豐富又鮮味。值得注意的是，酒店還特別提供9款來自澳洲葡萄酒產區的佳釀，包括4款白酒、4款紅酒及1款氣酒，為澳洲之旅錦上添花！WHISK更將於10月7日舉行8道菜「奔富醇酒晚宴」，由主廚Oliver Li打造的法日創意佳餚搭配Penfolds美酒，還請來酒歷非凡之Penfolds客席講師親身為盛宴加冕。

去到旅行，當然少不了體驗當地特色按摩，MiraSpa與澳洲最大之日間水療中心品牌endota聯手推出全新玉石按摩體驗，以紓緩芳香的玉石按摩為肌膚帶來極致呵護。80分鐘的玉石按摩體驗，以溫暖的玉石促進血液循環，消除身心疲憊，並以玉石活力滾輪，呵護面部肌肉，讓肌膚療愈放鬆，純粹的天然水療「澳」妙！