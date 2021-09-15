天氣熱焫焫，㷫烚烚自然想飲啲冰凍飲料，最近就有品牌推出全新氣泡飲料，一款係茶，一款係汽水，兩款帶來截然不同嘅清爽消暑感，踢走暑氣再衝刺。

高質靚靚單品茶飲

以冷泡有汽茶品並以品酒形式享受猶如香檳的細滑質感嘅單品茗茶品牌Saicho終於由英國遠度來港。這個過江龍品牌集中、西茶文化，可以單品，亦可以作餐前飲料，更可以搭配餐膳享用，故深受英國當地著名品酒師、酒店大亨及名廚喜歡。新茶品有200毫升及750毫升兩種容量，並備有茉莉花氣泡茶（Jasmine）、大吉嶺氣泡茶（Darjeeling）及焙茶（Hojicha）3款口味。茉莉花氣泡茶以福建出產的綠茶為基底，清新淡雅嘅花香中帶淡淡蘋果雪葩、荔枝與雲呢拿香氣。而大吉嶺氣泡茶則以位於喜馬拉雅高山地區收採嘅紅茶葉泡製而成，茶感濃厚並含豐富丹寧，柑橘茶香之中散發陣陣生薑與木系香料芳香氣息。至於焙茶，選用日本優質煎茶，經烘焙後滲出陣陣海苔與烤榛果嘅豐郁香氣，入口丹寧豐富。幾款茶品瓶身設計亦匠心獨運，印上每款茶葉產地嘅國鳥圖案，增添獨特藝術氣質。由於品牌每款茶葉均取自單一產區，並在特定時間採收，經過24小時低溫沖泡，喺泡製過程中帶出唔同層次嘅酸性同甜潤口感，茶湯更清新怡人，入樽後再打入汽泡，令質感更豐盈；現時於官網訂購還有折扣優惠呢！

全新口味汽水更健康

要數最近最火熱嘅飲料，非「可口可樂」莫屬，品牌最近推出全新無糖款式，引嚟全球粉絲熱議，究竟全新口味係咪史上最正嘅「可口可樂」呢？全新無糖口味既無糖，更無卡路里，味道更純粹，口感更為清爽，餘韻亦更暢快，可以話口味更接近原味。全新口味更換上全新包裝，沿用鮮艷嘅紅色外，手寫Logo移高了，帶來活力感覺，樽身或罐身亦印上黑色「NO SUGAR」，整體設計更為簡約型格。品牌大玩噱頭，於9月準備了30萬罐全新無糖口味於指定網購平台及快餐連鎖店舉行免費試飲，如由即日至9月30日期間於pandamart購物即可獲贈全新無糖「可口可樂」330毫升乙罐；於9月20日至10月3日期間於指定HKTVmall O2O門市購物或自取，亦可獲贈全新無糖「可口可樂」330毫升乙罐；於9月27日至10月1日用麥當勞App落單，即可以HK$1優惠試飲大杯裝全新無糖「可口可樂」呢！此外，品牌更會不定期進行街頭免費試飲