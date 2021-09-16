【營事檔案】香蒜煎牛扒　低脂低熱量

無論是任何節日，鋸扒慶祝都是香港人的最愛。最近更流行食石燒牛扒，是以燒熱的石塊代替鐵板烤熟牛扒。一般會提供不同部位的牛肉，例如西冷、牛柳、肉眼及T骨，更有和牛或其他稀有部位等等。

西冷 卡路里較低

想吃得健康一點，當然要選較低脂肪的肉類為最好吧！以脂肪含量最少來排列，西冷和牛柳都比較瘦，卡路里比較低，而脂肪含量比較高的就是T骨及肉眼了。每100克的西冷即牛胸脊肉有大約11克脂肪、牛柳有大約9克脂肪左右。T骨由於是近骨部位，而肉眼是牛胸肋部分，中間有一塊白色的脂肪，因此兩者脂肪含量比較高，以肉眼為例，每100克就有大約19克脂肪左右，與西冷相比已經高了一倍左右。所以今次的食譜就採用了西冷牛扒，加上本身牛扒已經有油分，可以不額外加油烹飪。另外用上了蒜片及黑胡椒調味，就不用額外配以高油高鹽分的醬汁了。

牛肉多鐵質 製造血紅素

牛肉含有豐富的鐵質，每100克的牛肉就有2.9毫克的鐵質，比同等分量的豬、雞更多。鐵質最重要的功能是製造血紅素，日常鐵質攝取不足，身體就不能製造足夠的紅血球，有機會導致缺鐵性貧血。貧血會令人臉色比較蒼白、容易疲勞、難於集中精神等。成年男性每日應攝取至少12毫克的鐵質，女性更需要25毫克的鐵質。

【香蒜煎牛扒】

材料：

西冷牛扒 1塊

蒜片 適量

蘆筍 2條

紅蘿蔔 適量

蘑菇 4顆

調味料：

黑胡椒 適量

鹽 適量

做法：

1.牛扒洗淨、抹乾兩面，加上適量黑胡椒及鹽，備用。

2.蘆筍洗淨備用，紅蘿蔔洗淨去皮切片，蘑菇切片備用。

3.將鑊燒紅後放上牛扒，把兩面煎至金黃色後加入蒜片。

4.牛扒四邊煎至金黃色，盛出牛扒及蒜片備用。

5.在同一個鑊中煎熟蘆筍、紅蘿蔔及蘑菇伴碟即可。

Profile

吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。