美，指美妝護膚品牌，今次找來3個護膚品牌與不同餐廳食府合作推出特色下午茶及美食，有鹹有甜，讓大家食住靚。

自然發酵食材入饌

九龍香格里拉大酒店大堂酒廊聯乘韓國首個自然發酵護膚品牌su:m37˚、於即日起至10月31日推出全新「鎏金美肌下午茶」（兩位用），以發酵食材製作出具視覺與味覺享受又能展現韓式護膚哲學的獨特美食。大廚用上蕎麥薄餅、酸種麵包、芝士和法式忌廉乳酪等經發酵程序製作的食品，配搭純素朱古力、血橙、肉桂和牛油果醬等流行食材，炮製出蕎麥薄餅配芫荽醬及三文魚子、香茅鮮蝦他他多士、麻油煎帶子配牛油果醬及酸種麵包、純素朱古力慕絲配熱情果及香脆金寶等以金色鮮花鳥籠盛載的8款鹹甜美點，套餐還包括自家烘焙英式鬆餅、新鮮時令水果碟及酒店招牌茶品或精選咖啡，更可以額外柯打法國凱歌皇牌香檳呢！此外，下午茶更贈送每人一份價值逾千元的su:m37˚鎏金溯茫護膚套裝（先到先得，送完即止），內含多款袖珍版護膚產品及優惠換領券。

色澤繽紛奪目誘人

皇家太平洋酒店的堤岸酒吧及餐廳最近首度聯同美國知名醫學護膚品牌dermalogica，以全新皇牌產品的智能全效修護精華為靈感，合作於即日起至10月31日打造出全新的「秋日亮肌下午茶」（兩位用）。修護精華蘊含4種活性成分，以紅、黃、藍、紫4種顏色為主調，酒店糕餅主廚就以4色調為靈感，炮製出蝶豆花乳酪、天然蜜糖奶、櫻桃酒車厘子慕絲餅、炸阿拉斯加蟹餅配藍莓莎莎、刁草煙三文魚及香葱忌廉卷等多款鹹甜美點，另有每天自家焗製的經典牛油鬆餅及英式燕麥鬆餅，分量十足。每份下午茶可選香杧菠蘿梳打或西柚檸檬梳打兩杯，每兩位更可獲贈dermalogica智能護膚禮品套裝乙份（內有產品現金券），數量有限，送完即止。想食得抵？於最少一日前網上預訂並繳付全費即可享高達8折優惠呢！

艷麗玫瑰熱情奔放

不少女生都喜歡玫瑰及以這種花粹取的護膚品，而以土耳其大馬士革玫瑰一點一滴蒸餾匯聚而成的100%天然活性成分的gülsha晨露純玫瑰活肌水就與野玩田店Something Wild合作，於即日至11月15日期間推出限定玫瑰系列美食，包括玫瑰紅茶慕絲蛋糕、煙三文魚紅菜頭花沙律和玫瑰烏龍茶。於推廣期間在食店晚市點選「玫瑰系列」任何2款食品或飲品（當中包括最少一款食品），即可獲得gülsha晨露純玫瑰活肌水20ml一份，數量有限，送完即止。