《我家》鮑起靜第4集就死　網友心痛：咁快死？

無綫新劇《我家無難事》播出以來反應不俗，相隔數年再回歸無綫拍劇的鮑起靜在第四集中便離世，場面催淚，同時嚇窒網民。昨晚（16日）播出的一集中講到鮑起靜相約一家人慶祝70大壽，怎料突然不適暈倒，送到醫院後死亡，臨終前虛弱的她仍掛心每一位家人，並着眾人不要擔心及傷心，場面感人。對於鮑起靜這麼快便「告別」，一眾網民甚為肉緊，媽媽級網民尤其投入，紛紛表示傷心及難以置信：「個仔喺（我）隔籬，忍喊忍得好辛苦」、「咁快死？」、「平時啲人唔係話主角唔會死架咩？」、「喊鬼死」、「一路睇忍不住喊」、「好唔捨得」、「好虐心」。

網民更無限揣測鮑姐會否以另一方式出現：「係咪第日會變鬼」、「應該仲會出鏡嘅」、「希望鮑姐會喺回憶場口出現」。對於網民的「擔憂」，監製王心慰派定心丸說：「難得搵到鮑姐返嚟演戲，當然唔會咁快就見佢唔到啦。佢之後仲會經常喺套劇出現，而且每次出現都會有重要嘅信息帶出嚟。」

鮑起靜演出固然超水準，飾演兒子的楊明及孫仔的胡㻗都獲網民力讚，「連楊明都喊得好真」、「喊死我啦！楊明好戲呀！」胡㻗爆Seed痛罵母親車婉婉：「你要見佢早啲嚟，你知唔知婆媽最想見你，你依家先嚟？」這一幕更獲網民大讚：「孫仔鬧阿媽冇得頂，鬧得太好！」「新人嚟講胡㻗真係唔錯，好自然，希望畀多啲機會佢」、「可造之材」！

對於獲網民正評，胡㻗受訪時謙虛謂：「多謝大家，我自己每晚睇番都發現好多瑕疵，將來我會更留意細節位，希望出到嚟效果更加好。」他又感激鮑姐拍攝期間給予其無限鼓勵：「佢真係好似我婆婆咁，我好珍惜同佢每一場嘅拍攝。鮑姐好容易令我進入角色，所以好想多謝佢。拍時鮑姐畀咗我好多鼓勵，我NG比較多，佢都會叫我慢慢嚟，畀番信心我。」