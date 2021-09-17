亞姐︱陳美濤搵隔籬阿婆陪行Catwalk

《亞洲小姐競選2021》決賽即將舉行，大會今日（17日）安排其中12名佳麗於大埔亞視總台進行走姿綵排，另外有4名佳麗有要事請假。綵排由前亞姐張可盈、Eric@EO2及Gary Cheung擔任導師，而另一位前亞姐林寶玉則以班主任身份現身，期間眾佳麗分成3組，2組行Catwalk以及1組跳舞組。

露腰上陣的（6）陳美濤行起Catwalk上來充滿自信，她說雖然決賽將至，但因為日日密集式訓練，沒有時間緊張：「導師話我手腳唔協調，成日同手同腳，搞到似步操，依家覺得自己進步咗好多，邊行邊灌輸『我係最靚』、『我係冠軍』。」為做好準備，她表示私下有買多對高踭鞋，每日於屋企外走廊同「Partner」練行：「隔籬屋有個婆婆行路唔係咁好，佢扶住拐杖行，我就着高踭鞋喺隔籬一齊行。（行到損晒？）只係腳趾腫。」

跳舞組代表有來自河南、於香港中文大學讀碩士的（14）仇澤華，不懂廣東話的她全程講普通話，自嘲沒有跳舞天分，還需要再努力：「每天看視頻練習，怕到時候耽誤其他佳麗。（緊張嗎？）緊張，壓力大到之前皮膚爛掉、脫皮，有立刻用急救面膜，現在好很多。」

之後陳美濤大爆有佳麗為Keep弗，午餐只食2隻雞蛋，不過她冇有怕照去据扒：「我唔可以戒口，成個人會冇精神，覺得一朝早起身係最瘦，或者嗰日唔食嘢，淨係飲能量飲品。（唔食嘢怕唔怕好似姜濤咁暈？）係喎，咁又唔得，我哋有日排舞一齊睇嗰條片，大家都怕跳得辛苦會變成16個姜濤。」而自認大食的仇澤華就話上次出活動肥了2公斤，即進行節食減肥：「我一個人可以吃4份下午茶套餐，現在吃少瘦了3公斤。」