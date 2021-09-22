40日拍3套戲　陳紫萱拍住影帝發電影夢

電影新人陳紫萱（Summer）40日內拍了3部電影，演活3個截然不同的角色，分別是實習醫生、女團成員和反叛少女，每日開工都同時間競賽，改頭換面，笑言幸好本身性格好分裂，愛變換造型追求新鮮感，最激試過自行剷青變男仔頭，剷到頭頂見窿。

陳紫萱是影壇新人，但其實16歲開始演出舞台劇，貌似范曉萱的她，去年被電影公司睇中，決定由舞台劇跳入電影圈，剛巧香港演藝學院收錄她，同時間要返學及上公司安排的培訓班學跳舞和學功夫，每日過着走堂趕的士的日子，最後想通了，暫時放棄讀書，全力發電影夢。

早前陳紫萱於40日內一口氣完成3部電影，分別是兩大影帝古天樂和林家棟的《惡行之外》、Anson Lo的《假冒女團》、任達華和吳卓羲的《源生罪》，期間她租住酒店沒有返過屋企，每日過着片場往返酒店的生活，笑言有2日假期都用來排舞及練功夫，十分拚搏。

由於3部電影的角色造型好大分別，在《惡》片中需要漂染頭髮及塗灰色指甲油；於《源》片中要戴假長鬈髮及塗實色指甲油；在《假》片中要夾粉紅色髮片及塗Bling Bling指甲油，她說：「有一次拍完《惡》之後去演女團，大家問我指甲做乜咁污糟，我話我之前畀人追殺完，哈哈！3部戲嘅造型，頭髮、指甲同心情都唔同，成個Package去改變，啲人話我成日唔同樣，之前我係剪斜蔭，依家剪平蔭，形象上我追求新鮮感。（幾耐會厭？）2、3個月就想剪同染，有次自己用理髮器剷青，不過剷到頭頂有個窿，最後都要去髮型屋再剪。」

早前她練舞時，因倒轉落地致頸部向後拗而受傷，但她堅持完成工作才入院驗查，她說因怕媽咪擔心，翌日才向媽咪坦告：「媽咪係超級擔心我，每日返酒店同片場，都會影張相傳畀媽咪睇，報平安。」

化妝髮型：Annie G Chan、Adrian Au

場地：板神鉄板燒日本料理