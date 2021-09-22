白石茉莉奈　露深溝教寢技

呢排成人業界真係新聞多多，好似日本有AV女優喺YouTube教寢技，又有AV女優為Cosplay寫真集搞網上眾籌，而美國則有四仔脫星喺網上節目大爆對手喺交戰時，居然瞓到扯鼻鼾！

瞓身示範

AV女優教寢技喎，唔通係教性愛體位？錯！因為呢位AV女優真係教柔道中嘅寢技，佢就係巨乳人妻白石茉莉奈喇。自從日本疫情開始之後，唔少AV女優因為冇得開工拍AV，於是開設YouTube頻道搵食，而今年35歲，外號「白石媽媽」嘅白石茉莉奈亦係其中之一。

早前佢就上載柔道寢技教室影片，換上柔道服教大家兩招寢技，仲搵嚟一位男助手一齊做示範，睇見呢位男士被茉莉奈又擒又攬，難免令人邪念大爆發，而且過程中更露出胸前深溝，相當誘人。但話說回來，呢段影片係茉莉奈YouTube頻道中少有嘅性感演出，原來佢喺上年6月開設頻道，雖然好勤力更新，內容更係豐富，但卻刻意收起性感，吸引力自然大減，故頻道至今僅得4萬2千訂閱者，不過佢仍然堅持唔賣弄性感，莫非係為佢未來從良鋪路？

眾籌Cosplay主題寫真集

唔少AV女優都係Cosplay迷，好似深田結梨就係其中一位，喺今年3月佢更以藝名「Ｍoduku」進軍Cosplay界，仲話趁呢個機會滿足角色扮演嘅願望，不過自此之後，佢喺社交網分享嘅Cosplay照片卻係寥寥可數。

正當大家以為佢只係三分鐘熱度之際，最近喺日本眾籌網站Campfire宣布為首本Cosplay主題寫真集進行眾籌，更連續多日分享《鬼滅之刃》女角色甘露寺蜜璃嘅性感Cosplay照，同時表示扣除寫真集製作費後，餘款會用作推出周邊產品。雖然唔知結梨係咪真心想喺Cosplay界發展，但憑佢喺AV界嘅人氣，要喺10月初籌得250萬日圓應該難度唔大。

男優激戰途中扯鼻鼾

美國四仔脫星Bunny Colby樣靚身材正，更係唔少四仔迷心目中嘅女神，男人見到佢特別醒神，不過有位男優卻例外，同Bunny Colby激戰途中竟然瞓着咗，仲要扯晒鼻鼾添！

早前Bunny Colby喺網絡節目《Holly Randall's Unfiltered》中爆料，話同某男優拍攝一套VR四仔，正當佢施展強勁騎乘功夫之際，對方不但冇反應，更傳嚟響亮嘅鼻鼾聲，令現場眾人啼笑皆非，同時要Cut機重新拍攝，Bunny Colby坦言有埋怨對方阻住大家收工。至於呢位男優星係邊個？原來就係型男Ryan Driller。而網民即刻翻查資料，發現最有可能嘅，就係由片廠Naughty America喺2019年5月推出嘅VR作品《Bunny Colby Fxxxs You in Her Sexy Lingerie》。