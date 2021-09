白石茉莉奈　露深溝教寢技

呢排成人業界真係新聞多多,好似日本有AV女優喺YouTube教寢技,又有AV女優為Cosplay寫真集搞網上眾籌,而美國則有四仔脫星喺網上節目大爆對手喺交戰時,居然瞓到扯鼻鼾!

瞓身示範

AV女優教寢技喎,唔通係教性愛體位?錯!因為呢位AV女優真係教柔道中嘅寢技,佢就係巨乳人妻白石茉莉奈喇。自從日本疫情開始之後,唔少AV女優因為冇得開工拍AV,於是開設YouTube頻道搵食,而今年35歲,外號「白石媽媽」嘅白石茉莉奈亦係其中之一。

早前佢就上載柔道寢技教室影片,換上柔道服教大家兩招寢技,仲搵嚟一位男助手一齊做示範,睇見呢位男士被茉莉奈又擒又攬,難免令人邪念大爆發,而且過程中更露出胸前深溝,相當誘人。但話說回來,呢段影片係茉莉奈YouTube頻道中少有嘅性感演出,原來佢喺上年6月開設頻道,雖然好勤力更新,內容更係豐富,但卻刻意收起性感,吸引力自然大減,故頻道至今僅得4萬2千訂閱者,不過佢仍然堅持唔賣弄性感,莫非係為佢未來從良鋪路?

眾籌Cosplay主題寫真集

唔少AV女優都係Cosplay迷,好似深田結梨就係其中一位,喺今年3月佢更以藝名「Moduku」進軍Cosplay界,仲話趁呢個機會滿足角色扮演嘅願望,不過自此之後,佢喺社交網分享嘅Cosplay照片卻係寥寥可數。

正當大家以為佢只係三分鐘熱度之際,最近喺日本眾籌網站Campfire宣布為首本Cosplay主題寫真集進行眾籌,更連續多日分享《鬼滅之刃》女角色甘露寺蜜璃嘅性感Cosplay照,同時表示扣除寫真集製作費後,餘款會用作推出周邊產品。雖然唔知結梨係咪真心想喺Cosplay界發展,但憑佢喺AV界嘅人氣,要喺10月初籌得250萬日圓應該難度唔大。

男優激戰途中扯鼻鼾

美國四仔脫星Bunny Colby樣靚身材正,更係唔少四仔迷心目中嘅女神,男人見到佢特別醒神,不過有位男優卻例外,同Bunny Colby激戰途中竟然瞓着咗,仲要扯晒鼻鼾添!

早前Bunny Colby喺網絡節目《Holly Randall's Unfiltered》中爆料,話同某男優拍攝一套VR四仔,正當佢施展強勁騎乘功夫之際,對方不但冇反應,更傳嚟響亮嘅鼻鼾聲,令現場眾人啼笑皆非,同時要Cut機重新拍攝,Bunny Colby坦言有埋怨對方阻住大家收工。至於呢位男優星係邊個?原來就係型男Ryan Driller。而網民即刻翻查資料,發現最有可能嘅,就係由片廠Naughty America喺2019年5月推出嘅VR作品《Bunny Colby Fxxxs You in Her Sexy Lingerie》。