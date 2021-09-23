《魷魚遊戲》「脫北者」滿面雀斑勁搶戲　原來係全球Top 50模特兒

韓國大熱劇集《魷魚遊戲》揭示人性陰暗面，加上劇情高潮迭起，入面充滿神秘色彩，令不少觀眾睇得過癮，成為全城熱話。劇中主角李政宰、朴海秀當然應記一功，加上有男神孔劉客串和「神秘面具男」李炳憲的演出，增加不少親切感，不少演員也因該劇人氣急升，而飾演脫北者姜曉的鄭浩妍，更獲一致好評。

1994年出生的模特兒鄭浩妍，今次是她處女拍劇，劇中她是一名脫北者，需要大量金錢養家活口，她在《魷魚遊戲》中姜曉的編號為67號，滿面雀斑、蓬鬆凌亂的短髮令人印象深刻。鄭浩妍曾表示，自己當初參加試鏡的時候正在為紐約時裝周做準備，除了吃飯的時間，都在努力看劇本，導演黃東赫要她發個試鏡影片，黃東赫看過試鏡片段之後，希望可以親自與她見面談關於角色的事情，鄭浩妍毅然決然從美國回到韓國，放棄了紐約時裝周，順利獲得了姜曉這個角色。鄭浩妍不斷練習北韓口音，令她最難忘的是，人生中第一部戲劇的第一句台詞竟然是：「你想吃冰淇淋嗎？」

鄭浩妍身形Fit爆，加上高辨識度冷酷的樣子，成為時裝界的寵兒。她於2013 年韓國版《Next Top Model》第四季獲得亞軍而打開知名度，而她更闖進四大時裝周，先後登上紐約、倫敦、米蘭、巴黎時裝周的舞台，更曾經入選全球模特兒Top 50。

原來鄭浩妍有一位穩定交往6年的男友，而對方身份正是拍過《回答吧！1988》及千萬票房電影《炸雞特攻隊》的36歲男神李東輝。二人於2016年1月認愛，因對時尚有同共興趣而認識。