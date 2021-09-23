新作成香港亞洲電影節開幕電影　周秀娜認波折重重

女星周秀娜（Chrissie）和張繼聰主演的《馬達‧蓮娜》，除了早前獲邀成為第23屆意大利烏甸尼《遠東電影節》競賽電影並獲得高度評價外，《香港亞洲電影節2021》亦公布該片為開幕電影，導演陳雅莉對此表示很榮幸，自己亦非常重視此事，會由澳門來港出席電影節活動，趁機與張繼聰和Chrissie等演員好好敍舊。

對於新片成開幕電影，Chrissie大感高興，並謂：「好開心不斷有好消息，尤其係我知道開拍呢部電影有唔少波折，多謝導演堅持完成呢部作品，並且讓世界各地唔同嘅人欣賞。」她又提到跟阿聰（張繼聰）過往合作過數次，但戲種都偏向輕鬆，這次他們在電影中的演繹很大程度上要基於演員之間的互信及交流，而阿聰在演出上給她的感覺跟過往很大分別，對於阿聰大讚她戲中演出，她謂：「阿聰都放咗好多心機喺角色上，佢畀到我好大嘅信任！」

張繼聰則指該片可以在一個廣受關注的電影節中成為開幕電影，大感榮幸，並指今次可以跟陳雅莉導演及Chrissie合作，亦十分開心，他說：「Chrissie喺電影入面演得好好，希望更多人見到佢嘅努力，自己喺呢部電影中嘅演出亦改變咗戲路，希望大家鍾意。」