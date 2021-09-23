阿嬌點諗？「空界林依晨」爆同賴弘國離婚真相

藝人鍾欣潼（阿嬌）喺上年驚爆同台灣「醫界王陽明」賴弘國離婚，結束唔夠2年嘅婚姻， 至於阿嬌嘅離婚原因一直成謎，當時外界有好多揣測，有指係因為賴弘國經常夜蒲攬女而成為導火線，又有指係賴弘國係「被離婚」嘅受害者，對於種種傳言，阿嬌一概都冇回應，佢亦冇透露佢哋嘅分開嘅主因，只係話覺得同對方做朋友會舒服啲喎！

半年離婚收場

其實賴弘國同阿嬌喺2018年結婚之前，曾經有過一段婚姻，佢喺2016年同有「空界林依晨」之稱的前空姐趙筱葳（Ivy Chao）結婚，但係婚姻維持咗半年就宣布離婚收場。近年轉戰做網紅嘅Ivy，近日現身網上節目時，講到佢同賴弘國嘅一段婚姻。佢話同賴弘國拍拖1年半之後結婚，點知結婚半年後，賴弘國於冇預警之下提出離婚，佢話：「我對於婚姻的想法是兩個人要有共識經營，而且婚姻的基本是基於愛，你愛彼此、愛家庭、愛小孩，如果今天這個關係沒有愛了，我們就可以把合約解除。」

佢表示離婚唔可怕，但當時的確好難承受：「因為今天突然這件事丟進來了，我是必須要接受的那個人的時候，這一切都打亂了。」由於離婚嚟得太突然，令佢之後陷入半年嘅低潮期，拒絕一切社交活動，只係想匿喺屋企，不斷懷疑自己到底出咗咩問題，連自我價值都喪失埋，受盡唔少輿論壓力，最後佢係靠自我信念走出離婚陰霾！