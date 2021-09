美國女星米雪威廉絲(Michelle Williams)於超級英雄新片《毒魔:血戰大屠殺》(Venom: Let There Be Carnage),未知今次會否再次化身「女毒魔」?

曾獲奧斯卡兩次最佳女主角提名、兩次女配角提名的米雪,公認好戲,不過她出道首次演出,是在著名電視劇《沙灘拯救隊》(Baywatch)客串,以比堅尼示人做花瓶角色!

劇中13歲的米雪在沙灘上跑步,遇到男主角大衞夏素荷夫(David Hasselhoff)的兒子角色,停下邀請他參加即將舉行的派對,語笑嫣然,令他意亂情迷!