【是日通勝】（一點居士）

辛丑年八月十八乙亥火滿日

吉時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：會友、移居、拜師

忌：嫁娶、栽種、治喪

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：3、4、5、8

幸運顏色：藍

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座

別多管閒事，做個清醒旁觀者，可遠離麻煩。

金牛座

身心承受沉重壓力，慶幸有好朋友為你打氣。

雙子座

投資經商不能太短視，三分鐘熱度難獲佳績。

巨蟹座

心情愉快，宜聯誼會友，不妨出席社交聚會。

獅子座

煩惱多，休息受到影響，做起事來無精打采。

處女座

主動表現自己，可拓展人脈，有利事業發展。

天秤座

頭腦轉數快，遇到生活難題，也有辦法破解。

天蠍座

人緣佳，有機會結識到志同道合的新朋友。

人馬座

容易與人發生爭執，加強溝通才可化解分歧！

山羊座

好心有好報，樂於助人可令你的人氣急升。

水瓶座

有見機行事的洞察力，在職場上無往而不利。

雙魚座

財運佳，有意外進帳，宜趁機檢討理財計劃。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）牛 遇貴人

（跌）羊 易破財

鼠

有逢凶化吉的好運，事業發展無往不利。

牛

鴻運當頭，獲貴人力撐，小人不敢靠近。

虎

多於社交場合曝光，幸福正在等着你。

兔

瑣事纏身，但再不耐煩也不能敷衍了事。

龍

人氣上升，出席社交場合有利拓展人脈。

蛇

是日沖煞，宜早點回家，多關心身邊人。

馬

精神不振，抗逆能力差，易被挫折打沉。

羊

財運下跌，易受不住誘惑，花錢要理智。

猴

吉星高照，腦筋轉數快，工作頭頭是道。

雞

精神差，工作不在狀態，易遇上倒霉事。

狗

心平氣和，即使面對壓力也能處之泰然。

豬

是回氣的時候，建議抽空出席聯誼活動。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

只爭朝夕的風水選擇

人生最心痛的是，富得太遲。六、七十歲才有些成就及金錢，可惜人落黃昏，那還有時間與精力享受其成果呢？所以富貴不能太遲，要早些發富發貴。讀完書約二十出頭，初出茅廬，有二十年運程，成其事業發展，於四十初歲，事業有些成就，錢財收入豐厚。這對於一個貧苦出身之人來說，就是脫貧的最佳願境。

世上有沒有這麼理想的人生，極少極極少吧！如果一個普通人，可以得到二十年運程，從而出人頭地，這個大禮物，喜歡不喜歡？一命二運三風水，自然是借助風水之天地力量了。家居或辦公室選擇，可為你帶來二十年好運程。

正所謂：「先看金龍動不動，次察血脈辨來龍。」風水學上，下元八運的大金龍在東北，所以坐西南向東北的房屋，過去十多二十年中，事業、錢財與家庭運氣年年步步高升，不妨看看身邊的親戚朋友，是此坐向的，是否如此？便可知真偽。反之，坐東北向西南的，是其金龍顛倒，風水大忌，事業家庭退敗，生意凋零。單看金龍坐向之天地力量，已得知其概括了。八運將完而到九運來臨，金龍在北，坐南向北的房屋或辦公室，北方見到水更是大吉。反之則凶，讀者們，時間一去不回，只爭朝夕的風水選擇。