吳業坤日本「追女」成功　方力申呻冇艷遇

藝人方力申（小方）、吳業坤及周奕瑋（Jarvis）出席無綫節目《#好掛住日本》記者會。今次吳業坤與Jarvis負責擔任主持外，更負責主題曲編寫及演唱，記者會上第一展舞技作配合。

日前，有網友質疑吳業坤及周奕瑋拿奧運簽證去拍攝旅遊節目，無綫日前已發公開回應，指拍攝獲日本旅遊局全力支持。吳業坤受訪時大方表示：「依家都好少睇網民嘅嘢，小方教嘅，有免疫力喇，要保持正能量。其實我拍節目都係想帶啲歡笑畀大家，況且我好耐冇做主持喇，都唔知係咪之前得罪咗人，咁難得做主持，希望大家留意啦！」而Jarvis並未有影響心情。

節目內吳業坤與Jarvis當「信鴿」，為分隔香港及日本的親友及戀人傳遞「愛意」，拍攝期間更眼濕濕。吳業坤表示：「最難忘係其中一對戀人分開咗成年，但佢哋嘅愛與感情仲好好，我代女方送擁抱畀日本男生。」

Jarvis則跟爆吳業坤「追女」成功：「佢畀個最靚嘅空手道女運動員打，但事後喺社交網加咗人。」吳業坤即反擊說：「佢都搵到個女仔，身高同佢好夾，可惜佢生的人哋出呢！」身為節目嘉賓的小方表示：「淨係我冇艷遇，鬼叫我唔識日文咩。（對日本女仔有興趣？）我初戀女朋友就係日本女仔，游水識嘅，大家以英文溝通，嗰年我英文進步神速，對方依家我已經係幾個小朋友嘅媽媽。講緊成30年前嘅事，當時我得13歲，佢嘅近況都係朋友喺社交網發現，然後掟畀我。」