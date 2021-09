馮允謙健身為健康　張天賦買啞鈴得個擺字

歌手馮允謙(Jay)及張天賦(MC)錄影ViuTV音樂節目《Chill Club》,兩人合唱Jay寫給MC的《反對無效》,二人開心表示再見到對方,今次是第二次見面,希望之後可以多些見面及合作,MC表示:「好想同佢傾吓寫歌嘅嘢。(你下次寫首歌畀Jay?)有啲難度,哈哈。」Jay就謂下次一起寫。

講到兩人將在10月各自開騷,但就撞期,其中Jay與衛蘭將在23、24號開騷,MC就與洪嘉豪在22、23號開騷,故MC笑言24號可以去睇對方的演出。問到準備情況?MC表示:「依家傾緊rundown,呢個都算係我第一次大型嘅騷,好開心作為新人有呢個機會,都希望到時可以有啲特別嘢畀大家睇。(例如跳舞?)唔敢開大口應承,可能啦,但未必係跳舞。(咁除衫騷肌?)唔知呀,哈哈。」講到他之前說要減肥,他笑言買了跳繩、啞鈴回家:「諗住未必有時間做gym,就可以自己喺屋企做,但媽咪就話我都係得個擺字,唔會做。」

Jay就讚對方已瘦了好多,又指自己4個月前開始健身,因為想健康:「頭先嚟之前都做咗半個鐘gym,覺得做完運動個人都精神啲。」問到他可會在音樂會上騷肌?他即笑言:「我好怕醜,就算我操得好fit,都未必會騷肌。(可以突破?)可以搵其他方面突破。」他又開心可以與衛蘭開騷,現已定了rundown,今次可以多些時間準備。

另外,歌手衛蘭(Janice)與Jay將於10月合體在九展開騷,以「BACK TO THE NEW SKOOL」為主題,帶大家以音樂重溫成長中的學生時代。問到對演唱會最期待的部分,Janice說:「我最期待就係同Jay唱一啲由細到大影響我哋最多嘅歌。」而Jay就表示最期待與對方跳舞:「但唔係嗰啲熱舞,因為呢個係BACK TO SKOOL喺學校,我希望係Slow Dance。」兩人除了準備演唱會外,又送上驚喜給大家,拍片合唱對方的作品《一格格》和《Full Moon Party》,拍攝當日室內沒有冷氣十分炎熱,但他們還是相當專業地完成拍攝。