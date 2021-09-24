馮允謙健身為健康　張天賦買啞鈴得個擺字

歌手馮允謙（Jay）及張天賦（MC）錄影ViuTV音樂節目《Chill Club》，兩人合唱Jay寫給MC的《反對無效》，二人開心表示再見到對方，今次是第二次見面，希望之後可以多些見面及合作，MC表示：「好想同佢傾吓寫歌嘅嘢。（你下次寫首歌畀Jay？）有啲難度，哈哈。」Jay就謂下次一起寫。

講到兩人將在10月各自開騷，但就撞期，其中Jay與衛蘭將在23、24號開騷，MC就與洪嘉豪在22、23號開騷，故MC笑言24號可以去睇對方的演出。問到準備情況？MC表示：「依家傾緊rundown，呢個都算係我第一次大型嘅騷，好開心作為新人有呢個機會，都希望到時可以有啲特別嘢畀大家睇。（例如跳舞？）唔敢開大口應承，可能啦，但未必係跳舞。（咁除衫騷肌？）唔知呀，哈哈。」講到他之前說要減肥，他笑言買了跳繩、啞鈴回家：「諗住未必有時間做gym，就可以自己喺屋企做，但媽咪就話我都係得個擺字，唔會做。」

Jay就讚對方已瘦了好多，又指自己4個月前開始健身，因為想健康：「頭先嚟之前都做咗半個鐘gym，覺得做完運動個人都精神啲。」問到他可會在音樂會上騷肌？他即笑言：「我好怕醜，就算我操得好fit，都未必會騷肌。（可以突破？）可以搵其他方面突破。」他又開心可以與衛蘭開騷，現已定了rundown，今次可以多些時間準備。

另外，歌手衛蘭（Janice）與Jay將於10月合體在九展開騷，以「BACK TO THE NEW SKOOL」為主題，帶大家以音樂重溫成長中的學生時代。問到對演唱會最期待的部分，Janice說：「我最期待就係同Jay唱一啲由細到大影響我哋最多嘅歌。」而Jay就表示最期待與對方跳舞：「但唔係嗰啲熱舞，因為呢個係BACK TO SKOOL喺學校，我希望係Slow Dance。」兩人除了準備演唱會外，又送上驚喜給大家，拍片合唱對方的作品《一格格》和《Full Moon Party》，拍攝當日室內沒有冷氣十分炎熱，但他們還是相當專業地完成拍攝。