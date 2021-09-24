亞姐︱紀樂詩失手露Nude Bra　洪蓉蓉最怕走光

《亞洲小姐競選2021》香港區決賽將於明天（25日）舉行，16位佳麗今日（24日）齊集亞視大埔總台舉行拜神儀式，同時大會率先頒發3個獎項，（5）譚夢娜、（16）洪蓉蓉及（1）紀樂詩分別獲頒「個人風格大獎」、「最具潛力主持獎」及「美麗傳承大獎」，最後眾佳麗再以泳裝示人，其中見紀樂詩相當「胸」狠，但波邊不慎露出透明Nude Bra，認真失策！

活動後3位得獎佳麗一同受訪，紀樂詩直言有信心再攞獎︰「最好攞多幾個！最好入到三甲。（怕唔怕攞咗個獎就無緣三甲？）唔怕，呢個係Bonus。」奪「個人風格大獎」譚夢娜自翊私下勇於嘗試不同風格，獎項是大會給予她的肯定︰「唔驚之後冇獎，唔係有必然嘅關係，當然最想攞冠軍，但都要睇評判嘅喜好，自己對問答環節係最興奮。」至於洪蓉蓉就獲「最具潛力主持獎」，來自福建的她來港4年任職投資銀行界，現放大假參選︰「雖然金融跟選美沒有關係，但大會可能覺得我口才好。」會練習廣東話？她即轉Channel以廣東話說︰「我可以講，但唔係講得咁好。（有冇信心再攞獎？）其實我冇諗過攞獎，但會盡力，攞到第3名都已經好滿足。（攞到獎嘅話考唔考慮入行？）冇諗太多，一路以嚟都學咗好多嘢，幾開心！」

講到紀樂詩露出Nude Bra，自嘲身材不夠好的她坦言私下少着泳衣，所以好怕在泳衣環節走光，笑問是否諗住着加料「僭建」？她否認並解釋是作保護之用︰「大會分派嘅泳衣都係同一個Size，得肩帶部分可以調節，變相胸前只係一塊布，自己比較保守，就當Nude Bra係胸墊，但最怕係下身走光，怕私人部位有啲嘢會走出嚟，事前會做好清潔。」相反譚夢娜就充滿自信︰「成日去沙灘，所以經常着泳衣，平時啲衫都比較短，自己會黐雙面膠防止走光。（聽日就決賽會緊張？）興奮多啲！」

而洪蓉蓉是3個之中最憂心會「出事」，她表示冇諗過件泳衣咁少布，簡直是挑戰極限，更怕的是被同事睇到，覺得好委屈︰「我做銀行業但着泳衣出嚟，上台真係要好有勇氣，啱啱喺廁所都搞咗好耐，搞到遲晒大到，真係好怕走光！但今次選美真係可以鍛煉到自己、提升自己自信心，面對鏡頭都唔驚。（你唔知選美不嬲都要着泳衣？）睇2019年亞姐件泳衣係保守啲，港姐嗰啲仲係一件頭多，唔知今次咁少布，惟有硬住頭皮去！」有後悔參選？她指沒有︰「都畀咗好多心機，只係呢個挑戰太大。」

另外，亞視執行董事陳偉傑受訪時謂今屆亞姐沒有獎金，但會送出總值90幾萬的獎品，又透露邀請了泳兒及肥媽等擔任表演嘉賓，再者來賓Dress Code設定為粉色系，以配襯繡球花主題。問到亞洲總決賽何時進行？他預告於12月尾，但時間、場地還未定︰「想係星馬港台咁舉行，但礙於要隔離，都諗緊一啲新穎啲方式，例如喺網上搞聯合直播，唔一定下下係同一個地方。」