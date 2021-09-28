港產天然靈芝　環保有心機

【特約報道】人人都話食靈芝對健康好，靈芝是養生之寶。講到種靈芝，香港都有人種，100%香港自家培植，天然有機兼環保。而且由種植到採收，再到將靈芝孢子破壁並製成保健品及銷售，整個過程一條龍在香港完成，名副其實是香港品牌，香港製造，品質和信心都有保證。

溫室培植 嚴格監控

「香港種靈芝？係真唔係呀？」這個問題對靈芝達人兼天然養生創辨人張天然先生來說，答案當然是「梗係真啦！」4年多前他在上水古洞開設了一個佔地逾8萬平方呎的香港靈芝培植中心，經過無數失敗後，最終迎來一次又一次的成功。他指：「在香港種植靈芝，溫度和濕度的掌握都好重要，現代化溫室培植最適合不過。不同品種的靈芝在不同生長階段，對溫度、濕度、二氧化碳濃度、光照及通風等要求都不一樣，因此每個靈芝溫室的環境指標都有專業團隊嚴格監控，確保種出來的靈芝有機天然，而且健康和高品質。」

一絲不苟 質素保證

張先生對種植靈芝有自己一套，由母種培植及保存、製作菌包、接種、待菌包長出菌絲、到靈芝BB出世及成長，再到噴出孢子及採收，每個步驟都一絲不苟，同時堅守再生環保及不採用農葯兩大原則。他強調：「菌包內的木屑是由回收廢木及枯木而來，在混入從加拿大及意大利進口的歐盟認可有機小麥及粟米等養分、石膏粉和水等之後，經過約4.5小時高溫高壓殺菌消毒處理，然後其他過程全在溫室進行；既環保又毋須採用農葯。」他又指：「一個菌包的靈芝收採最多3次，完成採收的菌包，雖已沒有養分，不能再種靈芝，但內裏的木屑若經發酵可作有機肥料，供有機菜園種菜，再次將廢木屑再生重用。」

若大家對靈芝種植有興趣，可預約前往參觀。不僅有機會走進溫室，一睹赤靈芝噴孢子奇觀及親眼見證血靈芝的自我修復能耐，一開眼界。中心後院還擺放早年被颱風山竹吹倒變成廢木的「山竹芝寶」，一樣能長出靈芝，讓大家感受自然生命力。

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