港產天然靈芝 環保有心機
2021年09月28日 09:00
東網電視更多新聞短片
靈芝達人兼天然養生創辦人張天然先生在上水開設香港靈芝培植中心，自家培植港產靈芝，天然有機又環保，更獲香港有機資源中心認證。
【特約報道】人人都話食靈芝對健康好，靈芝是養生之寶。講到種靈芝，香港都有人種，100%香港自家培植，天然有機兼環保。而且由種植到採收，再到將靈芝孢子破壁並製成保健品及銷售，整個過程一條龍在香港完成，名副其實是香港品牌，香港製造，品質和信心都有保證。
溫室培植 嚴格監控
「香港種靈芝？係真唔係呀？」這個問題對靈芝達人兼天然養生創辨人張天然先生來說，答案當然是「梗係真啦！」4年多前他在上水古洞開設了一個佔地逾8萬平方呎的香港靈芝培植中心，經過無數失敗後，最終迎來一次又一次的成功。他指：「在香港種植靈芝，溫度和濕度的掌握都好重要，現代化溫室培植最適合不過。不同品種的靈芝在不同生長階段，對溫度、濕度、二氧化碳濃度、光照及通風等要求都不一樣，因此每個靈芝溫室的環境指標都有專業團隊嚴格監控，確保種出來的靈芝有機天然，而且健康和高品質。」
一絲不苟 質素保證
張先生對種植靈芝有自己一套，由母種培植及保存、製作菌包、接種、待菌包長出菌絲、到靈芝BB出世及成長，再到噴出孢子及採收，每個步驟都一絲不苟，同時堅守再生環保及不採用農葯兩大原則。他強調：「菌包內的木屑是由回收廢木及枯木而來，在混入從加拿大及意大利進口的歐盟認可有機小麥及粟米等養分、石膏粉和水等之後，經過約4.5小時高溫高壓殺菌消毒處理，然後其他過程全在溫室進行；既環保又毋須採用農葯。」他又指：「一個菌包的靈芝收採最多3次，完成採收的菌包，雖已沒有養分，不能再種靈芝，但內裏的木屑若經發酵可作有機肥料，供有機菜園種菜，再次將廢木屑再生重用。」
若大家對靈芝種植有興趣，可預約前往參觀。不僅有機會走進溫室，一睹赤靈芝噴孢子奇觀及親眼見證血靈芝的自我修復能耐，一開眼界。中心後院還擺放早年被颱風山竹吹倒變成廢木的「山竹芝寶」，一樣能長出靈芝，讓大家感受自然生命力。
天然養生集團
地址：灣仔駱克道88號3/F全層
查詢電話：2382 6200