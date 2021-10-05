曾買10部名車炫富　金俊秀靠唱音樂劇搵番自己

韓國男團JYJ的34歲成員金俊秀最近亮相精神健康醫學專家吳恩英主持的Channel A節目《吳恩英的黃金諮詢室》，大談當年退出組合東方神起後的感受，自爆曾因為不能上節目而在家中大哭，而退團後曾豪擲金錢買限量名車的他，自爆最近對物質的欲望大減，已將多部名車轉售。

金俊秀於2003年12月26日首度以東方神起亮相，於2004年2月7日正式出道，組合不久便紅遍亞洲，曾在韓國、日本、中國、馬來西亞及泰國等地舉行演唱會，但金俊秀、金在中及朴有天於2009年與SM事務所發生合約糾紛，3人退團後組成JYJ，卻遭電視台封殺，多年來都沒有機會亮相電視節目，而朴有天先後爆出性侵及吸毒醜聞，令組合合體無望，3人近年只以個人身份活動。

金俊秀在《吳》中公開「人生曲線圖」，指兒時雖然家境貧困，但與家人關係很好，而以東方神起出道是他人生中最幸福的時刻，但他在退團後就經歷低谷期，坦言曾經以為不會再有機會做歌手，又指雖然離開組合後賺的錢比之前多100倍，但就因為不能亮相節目而感到心情低落，更曾在看電視時傷心大哭。

而他曾被封為圈中的「車王」，因他不時透過社交網炫耀他的跑車，他平時用的座駕價格高達750萬港元，而他擁有的10部名車就總值2,900萬港元，但他在節目中自爆現時已將大部分愛車轉售，吳恩英分析指他在退團後因為想證明自己的存在價值，所以利用名車及其他物質來炫耀，而去年是他以音樂劇演員身份出道10周年，他亦憑音樂劇演員身份獲得肯定，所以不再依賴物質來展示自己的能力，鼓勵他「關起錢包，唱歌吧」。