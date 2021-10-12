男神親「嘴」示範　顯氣色唇妝

過往塗唇膏是女生的專利，但來到今天已經愈來愈多男生塗唇膏，尤其是一眾男星在唇妝上都不輸女星，更紛紛擔當起唇妝代言人。想Get他們的同款唇妝又或想知今季流行甚麼唇色，就快來看看以下幾位男神的大熱示範吧！

193 @ ERROR 演繹粉啡、玫瑰唇色

郭嘉駿（193 @ ERROR）近日的心水之選是NARS Air Matte Lip Color空氣柔霧唇釉。這款唇釉近日推出了6款新色，配合霧面妝感，塗上後不但持久不脫色，更少了幾分油膩感，連追求完美的193都大愛，更親「嘴」演繹了粉啡色 #Lose Control及乾燥玫瑰色 #Dolce Vita。從其示範可見這兩色低調得來亦相當顯色，適合男女使用。

為了讓粉絲擁有更多「唇」美體驗，品牌由即日起至10月31日舉行期間限定「AIR MATTE虛擬互動POP-UP」，大家只要上官網登記就可以了解更多產品資料和換領禮物，甚至在「READY TO WATCH」區域中和193互動，以及下載獨家4款193手機Wallpaper，193的「老婆們」咪錯過！

Ian @ MIRROR、Jeffrey 迷上純黑奢華

至於MIRROR成員陳卓賢（Ian）和另一人氣男神魏浚笙（Jeffrey），近期就愛用YSL Beauté最新推出的Radical Crush。單看鋼琴面質感的包裝設計，就盡顯純黑奢華風格，難怪連兩位型男都着迷，各位有興趣的Fans不妨試試偶像唇妝！