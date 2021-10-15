強強聯乘電競家具　張枱係亮點

不論打機還是玩電腦，坐得唔舒服好容易腰痠背痛，所以電腦枱同張櫈的舒適性不容忽視。IKEA傢俬相信不用多介紹，最近他們就夥拍ROG打造一系列電競家具，有電競枱又有電競椅，設計都幾貼心，一齊睇睇！

兩個知名單位合作，最受注目的是UPPSPEL電競枱，分別有140cm及180cm兩個闊度，並內置電動裝置，可由72cm升至120cm，方便不同高度人士使用。全黑設計的它纖以維板及粉末塗層鋼打造，啞光桌面耐磨兼反光度低，同時廠方將提供3年品質保證。

配合電競枱用的有UPPSPEL玻璃門儲物櫃、活動抽屜組合、主機托架連活輪等等，當中玻璃門儲物櫃設有的多孔板，可把配件掛起，又可在櫃後裝上LEDBERG燈軌，讓燈光從細孔散射出來。

HUVUDSPELARE電競椅也是重點產品之一，寬55cm、深54cm、高43至53cm，椅背備有良好承托力，可按需要調校高度和背靠角度，並懂得根據用家的動作及重量，自動調校傾斜鬆緊度。另外，內置安全滑輪備有感壓制動，當用家站起時會自動鎖上，而椅背的金屬網狀物料有通風效果，長時間坐着也不會感到悶熱。

以上電競家具已經上市，若果想親身體驗，可由即日至11月6日到「IKEA 電競體驗館」。經以下網址就可登記預約時間，完成1個小時體驗後仲送IKEA優惠券1張，有關方面還會每星期選出2位得獎者，送出總值超過HK$6,500的豐富獎品。

同場加映︰

最近Razer也跟遊戲《原神》打造了聯名授權周邊設備，包括DeathAdder V2 Pro遊戲滑鼠、Iskur X人體工學電競椅、Goliathus Speed遊戲滑鼠墊等。每款聯名產品均附贈一個禮品碼，用以兌換遊戲內禮品。