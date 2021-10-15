童年照曝光！王丹妮被導演讚開鏡唔怯場　散發光芒

由電影新人王丹妮（Louise）主演電影《梅艷芳》將於下月上映，該片近期不斷宣傳，而「王丹妮」這名字更成為這些月來網上熱搜，但原來同名同姓、來自四方八面的身份、人物卻多的是，唯獨找不出真正的Louise來，連她也笑言這情況考起自小在新界長大，被同學封稱「屯門牛」的自己。

自小已在屯門長大的Louise，形容自己的成長跟電影《梅艷芳》的故事背景般，見證了香港的發展。Louise跟大家分享童年照的同時，回味許多兒時回憶說：「小時候跟媽咪、婆婆由荃灣搬到屯門居住，我的成長見證了屯門的發展，輕鐵、西鐵、屯門公園，公園旁河畔一帶都是我10歲前經常流連出入的地方。猶記得每朝清晨，河畔附近有不少小販擺檔，非常熱鬧，晚上又開了很多熟食小吃，我和細佬最愛叫婆婆買串燒給我們吃。

西鐵最初由40分鐘車程抵美孚，到最後只須30分鐘車程，這通通都是我成長的部分見證。當年媽咪雖然經常忙於工作，但每逢休息和節日總會帶我們走出屯門到處遊玩，尖東海旁睇聖誕燈飾等，便是其中一大節目。所以跟劉俊謙在電影中拍攝尖東海旁一幕時分外回味。」

隨着屯門新市鎮的興建改變，Louise最難忘的是中學時期，每天都會苦惱到底選擇西鐵還是巴士，由屯門去沙田上學；一個不好彩決定錯誤，遇上屯門公路塞車，塞個三粒鐘遲到也是等閒事，相信不少屯門之友當年也有跟她一樣，有過如此的痛苦經歷。

天生好身段的Louise自小學五、六年級開始便每年長高10cm，身高166、167cm的她，中學時期被老師看中具長跑條件，先後選她為長跑1,500米選手及排球隊等運動。她亦樂在其中的說：「讀中學時一放學便會在城門河來回跑三個鐘訓練；除了跑步外，老師也有叫我參加越野賽；其實由小學到中學，我都有參加不少課外活動，例如跳中國舞，甚至朗誦，只要自己努力過的，都榮幸攞過獎！」

在求學時期贏過不少獎項的Louise，初次接觸電影，成就如何，一切依然是未知數，但導演梁樂民已發現其光芒所在，梁樂民表示：「第一天開鏡，Louise一點怯場都沒有。這個人有光芒，我們一路以來的擔心相信可以暫時放低，我們都說要多謝梅姐，她有份挑選的！」

此外，四款由王丹妮演繹梅姐分別在唱片及廣告中，百變形象的造型海報，香港首度曝光，包括：《壞女孩》、《烈焰紅唇》、《情歸何處》、手錶廣告等，其神態散發出亮麗光芒。