米粉注意！新家電襲港

小米香港今年好積極，除咗手機密密更新，亦把愈來愈多智能家電引入香港，令米粉們唔使再焗住買水貨。早排又有多款新家電到港，包括小米空氣淨化器4 Pro、小米掃拖機器人2 Pro及小米智能投影機 2。

高效淨化器

比起上代，小米空氣淨化器4 Pro提升了淨化效能， CADR值達到每小時500立方米，高效能濾芯能夠過濾99.97%微粒，並同時釋放負離子，協助淨化空氣。它內置PM2.5及PM10感應器，實時顯示空氣質素，可拆式出風罩易於清洗。

升級版拖掃

小米掃拖機器人2Pro則內置升級版LDS導航系統，測距達10米，提供3,000Pa吸力，同時塵箱和水箱容量提升，清潔更徹底。內置靜音單拖模式及5,200mAh電池，續航力更持久，適合夜間不動聲色運作。而一如上代，只需連接米家App便能遙距控制。

120吋投影機

最後是小米智能投影機2，支援1,920 x 1,080全高清解像度及Dolby Audio音效，最大投射120吋畫面。它具有多角度自動梯形校正和自動對焦功能，可以在大多數牆壁上快速投射出方形屏幕。內置Android TV系統及Netflix，仲對應智能語音控制。