熱播內地劇集《喬家的兒女》 港台國劇830首播

【特約報道】今年有多套內地電視劇備受好評，其中8月中開始播放的《喬家的兒女》，便是暑期檔期的大作，播放初期於豆瓣評分達8.7分，成為內地2021最高評價的電視劇，而在騰訊視頻播放量更達21.2億。由10月24日起，港台電視31「國劇830」時段，將會播放《喬家的兒女》，另外港台網站（tv.rthk.hk）、流動程式RTHK Screen亦會同步播出，並提供節目重溫，鍾意煲劇的朋友，記得不要錯過。

同名小記改編 見證30年社會變遷

由張開宙執導，白宇、宋祖兒、毛曉彤、張晚意、周翊然、劉鈞主演的《喬家的兒女》，改編自未夕所著的同名小說，以30年社會發展變遷為背景，講述了喬家的5個孩子，一成、二強、三麗、四美、七七，在艱苦的歲月里彼此扶持、相依為命的故事。

喬家的母親在生第5個孩子喬七七（周翊然飾）時候去世，父親喬祖望（劉鈞飾）則是一個粗暴又自私的人，一成（白宇飾）、二強（張晚意飾）、三麗（毛曉彤飾）、四美（宋祖兒飾）及七七，只能相依為命。

作為長子的喬一成，一直照顧着弟弟妹妹們長大，同時卻又活在優秀表哥齊唯民（李佳航飾）的陰影下。其後，一成考上師範大學，弟妹們也長大，一家人逐漸脱離貧困。可是生活的考驗並不會缺席，幾個人的學業、婚姻、工作都讓喬一成操碎了心，而他自己兩次的婚姻也牽動着這個大家庭的喜和憂。

喬家經歷過痛苦的考驗，也迎來過希望和溫暖，一路走得跌跌撞撞又熱熱鬧鬧。雖説不上美滿，也各有缺陷，但就如喬一成所想，雖然「各人有各人的泥潭」，但為了那向上的一點光明，大家都在努力生活。