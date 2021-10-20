加入MCU　Harry Styles被爆新片演魁隆細佬

漫威（Marvel）全新超級英雄大作《永恆族》（Eternals）即將於下月開畫，而日前影片於美國洛杉磯舉行首映禮。首映過後，有觀眾於社交網玩「劇透」大爆前英國男子組合One Direction（1D）成員Harry Styles在片中驚喜現身，飾演超級奸角「魁隆」個細佬Eros（Starfox）！

不過眾1D fans唔使驚，Harry的角色Eros雖然有個衰大佬（魁隆），但他並非演奸角。相反，Eros是英雄角色擁有的超能力是可以控制別人的情緒。查實早於今年5月已有fans猜測Harry會在片中飾演Eros，當時他被fans發現於社交網追蹤《永》的一眾演員，因而令人懷疑他是否會在片中出現？

今次已非Harry首次拍戲，之前他已在英國導演基斯杜化洛倫（Christopher Nolan）執導的戰爭片《鄧寇克大行動》（Dunkirk）中飾演兵哥。去年她更因為拍新片《Don't Worry, Darling》而與美國女導演兼影星奧莉花懷特（Olivia Wilde）大玩姊弟戀！