疑嫖娼對象曝光！李雲迪每次用實名轉帳1萬人仔

中國著名鋼琴家李雲迪（21日）涉嫖娼被拘留，事件震驚娛樂圈。除了當事人的演藝事業隨時毀於一旦外，最令人關注的是與她涉事的女子是何方神聖，竟每次交易要收1萬元人民幣（約1.2萬港元）。隨着事件不停發酵，網上有知情人士透露了更多細節，而疑似涉案的29歲陳姓女子照片相繼曝光。

網上流傳疑似陳某卉朋友圈的照片，該女子身高1.7米，五官精緻，樣貌甜美可人，身材玲瓏浮凸有致，有指李雲迪與陳某卉已不是第一次交易，估計關係密切。而男方投以信任，不隱藏自己的真實身份，對於疑似涉案女子曝光，網民都紛紛發言：「不怪李雲迪」、「長相也不錯吧」、「貨真價實」、「佢犯咗每個男人都會犯嘅錯誤」等。

交易紀錄曝光

有傳李雲迪是慣犯已非首次嫖妓，成為劣迹藝人。有消指他東窗事發，是警方是在北京查獲一個賣淫場所後，從涉案賣淫女子陳某卉的手機中追查其他嫖客，其中一位疑似是李雲迪。最後，警方在李雲迪飛往北京時將他當場截獲。據網友指出，警方查清陳某卉和李雲迪之間的微信交易紀錄，指李雲迪都是在固定時間交易，還會用實名制轉帳支付款項，每次交易1萬元人民幣（約1.2萬港元）。

另外，網友更列出警方查獲的賣淫場所位北京三里屯附近的1個小區，陳某卉亦坦誠進行賣淫行為。此外，有圈內人聲稱，李雲迪童年時家教甚嚴，是大家心目中的模範生，但因而令他感到壓抑，走紅後情緒因而一下子爆發出來，過往有一段時會與女子們玩得很埋，在音樂圈中不是甚麼秘密。