另類Shopping 本地社企好滋味
2021年10月22日 17:00
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雖然話唔少女生天生購物狂，但其實唔少男女老幼都喜歡Shopping，而隨住個人素質增長，唔少人都關注Shopping快感以外嘅元素，好似話支持小店、撐本土文化、光顧社企等等追求名牌奢侈品以外嘅個性品味，而由豐盛社企學會主辦嘅「十一良心消費運動」正正係鼓勵大眾支持社企，以繼續貫徹推動社企及社會創新發展為宗旨；今年活動踏入第十屆，更以「全城連線Shop Social」為主題，帶來多個社企線上線下活動及優惠，包括全面升級嘅TECM MALL、購物獎賞計劃及社企聖誕市集。
TECM MALL（https://bit.ly/3ncuI9I ）本身係個一站式購物平台，為了響應活動，於是新增網上付款功能，讓巴絲打可以一次過選購多個社企產品，於即日起購物滿HK$299更享免費送貨服務。社企產品非常多元化，好似由天糧行膳帶來嘅茶包、雪花酥、餅乾等小吃，均由退休長者、基層婦女及弱勢社群製造自家製。又如以中藥養髮療程、中藥染髮療程、中藥焗油及薑療為人所熟知嘅社企活髮社，供應多款健髮活髮等產品及療程。還有The Third Day，會帶來以天然方式種植嘅茶葉；而主張以城市種植來減輕碳足迹嘅Grow Something，則帶來多款新鮮有機蔬菜及花茶等。
另外，於11月15日至2022年2月28日期間到指定社企消費，每消費HK$50即可換取印花一個，集齊指定數目印花便可換領社企禮品及禮券。此外，於12月11日至12月12日期間更會舉行親子主題社企聖誕市集，雲集多間本地社企售賣特色產品，更有不同表演及工作坊；父母可透過市集與小朋友認識香港社企，從小培養關懷弱勢社群、保護環境等概念，Shop Social同時Learn Social，踏出第一步以消費改變世界，感受不一樣的聖誕節。