另類Shopping　本地社企好滋味

雖然話唔少女生天生購物狂，但其實唔少男女老幼都喜歡Shopping，而隨住個人素質增長，唔少人都關注Shopping快感以外嘅元素，好似話支持小店、撐本土文化、光顧社企等等追求名牌奢侈品以外嘅個性品味，而由豐盛社企學會主辦嘅「十一良心消費運動」正正係鼓勵大眾支持社企，以繼續貫徹推動社企及社會創新發展為宗旨；今年活動踏入第十屆，更以「全城連線Shop Social」為主題，帶來多個社企線上線下活動及優惠，包括全面升級嘅TECM MALL、購物獎賞計劃及社企聖誕市集。

另外，於11月15日至2022年2月28日期間到指定社企消費，每消費HK$50即可換取印花一個，集齊指定數目印花便可換領社企禮品及禮券。此外，於12月11日至12月12日期間更會舉行親子主題社企聖誕市集，雲集多間本地社企售賣特色產品，更有不同表演及工作坊；父母可透過市集與小朋友認識香港社企，從小培養關懷弱勢社群、保護環境等概念，Shop Social同時Learn Social，踏出第一步以消費改變世界，感受不一樣的聖誕節。