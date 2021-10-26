開箱男：AirPods 3評測　更靚聲更好戴？

AirPods 3今日正式開賣，無論外形、音色都有改善，並加入了皮膚感應器及空間音訊功能，究竟新耳機有幾唔同﹖即刻搵來開箱女Rose同大家測試吓啦！

改用電風筒造型

先睇外形，AirPods 3尺寸為30.79x18.26x19.21mm，重4.28g，入耳部分比上代寬厚，也微微重咗，但就一改上代的長柄「花灑頭」設計，耳柄大為縮短，變為如同AirPods Pro般的「電風筒」形狀。優點是更貼合耳朵輪廓，以記者習慣臨瞓前聽歌為例，打側瞓時AirPods 2頗易滑落，但AirPods 3卻能牢牢塞在耳中。另外Rose猛力搖頭測試，上代太大力的話，耳機與耳朵之間會有虛位，今代卻沒有這個問題。另外，新耳機連充電盒均配備IPX4防護等級，抗汗及防濺耐水，更適合戶外運動使用。

低音更重仍有雜聲

音色方面，很多舊用戶都嫌AirPods 2的聲音機械感過重，低音偏軟。AirPods沿用H1晶片，但就加入了特製驅動器及高動態範圍擴音器。用來聽AGA的《City Pop》，機械感明顯少了，音樂感更重，同時低音變得雄渾，漏音問題也稍稍改善，音色雖未達天價頂級耳機水平，但無可否認比上代更加圓滑動聽。然而由於沒有AirPods Pro的主動消噪能力，即使開到8成音量，依然較易聽到附近雜聲。

空間音訊臨場感強

新耳機仲支援適應性EQ功能，根據耳機的貼合度實時調節聲音。向內式咪高風會監測聲音，然後由運算音訊技術驅動的適應性EQ會調節低頻及中頻音訊，以補償可能因貼合差異而遺漏的音訊。測試中刻意把耳機戴得較鬆，音色竟與戴得緊時相若，而且過程中不會Feel到有突兀的電子介入，自然而穩定。

AirPods Pro的空間音訊功能被用戶激讚，順理成章移植至AirPods 3上，夠夠營造3D影院級體驗。播放Apple TV+的電視劇《全面入侵》，頭部轉動時左右聲道會實時變化，例如轉向左，右邊聲音更立刻加大，猶如置身現場。今代另一賣點是以皮膚感應器取代雙光學感應器，就連AirPods Pro也沒有，它能準確分辨耳朵與其他表面的不同，並偵測耳機是否佩戴之中。測試戴上或脫下，音訊續播或暫停的反應都稍稍領先上代，是一個要細意感受才能領略到的小進步。

至於收音，AirPods 3機身上的咪高風面積更大，並由聲響網面覆蓋，有助降低風聲。而透過語音轉碼器AAC-ELD，也帶來全HD音質。在鬧市測試通話能力，無論戴上單邊耳機或是戴齊兩隻，通話聲音均清晰易聽，嘈雜環境「喂Siri」反應也更有效率。

按壓操控更容易

說了很多聽得見的改進，看得見的改進也不少，例如新增了力度感應器，按壓耳柄便能下達播歌、暫時、Siri等指令，較上代輕拍耳柄容易操作得多。另外配備更大個的充電盒，並支援MagSafe無線充電，耳機的電池比歷代增加1小時，而充電盒內再額外充多4次，令總聆聲時間長達30小時，比上代聽多6粒鐘！

總結：難找對手 只欠降噪

AirPods 3較上代有大幅改善，並把AirPods Pro部分功能如空間音訊、力度感應器、適應性EQ等移植過來，剛好填補了AirPods 2及AirPods Pro之間的市場空隙，以$1,499價格來說，半開放式耳機中難找對手。若要雞蛋裏挑骨頭，就是沒有主動降噪功能，顏色依然好齋，同時充電盒形狀大變，又要額外花錢購買保護殼了。