雙方友人力撐　金宣虎獲證實冇強迫前女友墮胎

韓劇《海岸村恰恰恰》的35歲男星金宣虎最近被聲稱是前女友的網民A某指控曾強迫其墮胎，金宣虎其後承認因為自己的疏忽和考慮不周令前女友受傷害，前女友雖表示已接受金宣虎的道歉，又指爆料文章有誇大成分，不希望事件再擴散，不過金宣虎的形象已經插水，他代言的品牌已將其廣告移除，又退出了電影《Dog Days》和《2點的約會》。

韓國爆料網「Dispatch」今日公開金宣虎及女方友人的訪問內容，直指女方講大話，早前已有網民指前女友是氣象主播出身、離過婚的37歲網紅崔英雅，爆料網指金宣虎與崔英雅是於2019年年底在朋友聚會上認識，去年3月初開始交往，但於3月中才說自己曾經離婚，金宣虎當時因為此事與友人傾訴，並曾向友人說：「我決定繼續跟她拍拖，我是因為喜歡她而跟她交往，父母當然會擔心，但對我來說離過婚並沒有甚麼不同。」

崔英雅曾於爆料文中指與金宣虎拍拖時要偷偷摸摸，外出時不敢拖手，但爆料網就曾拍到兩人於去年10月帶愛犬去抱川市的寵物餐廳約會，又曾到動物園和遊樂場等地方拍拖。爆料網指女方曾多次瞞住男友跟其他男人見面，金宣虎於去年7月7日拆穿她的大話，並與友人A某訴苦，但崔英雅翌日發短訊道歉，金宣虎便決定原諒她。

對於崔英雅指金宣虎在她墮胎後態度突變，爆料網指女方是於去年7月24日知道自己懷孕，她在爆料文章中聲稱自己哭着打電話給男友，卻收到對方的「垃圾答覆」，但後輩演員B某指當時金宣虎指懷孕是開心事，叫女方不要哭：「他最初覺得是很開心的事，但確實覺得害怕，所以苦惱了很久，雖然很可惜，但兩個人最後決定送他走。」而B某於7月27日陪同崔英雅去墮胎，金宣虎則去買材料煮海帶湯給女友補身，而金宣虎其後帶女友見父母，崔英雅更曾在金宣虎的父母家過夜，而兩人一直交往到今年4月，當時兩人決定冷靜一段時間，至翌月正式分手。

崔英雅的友人C、D及E某均直指崔英雅的爆料文章內容失實，紛紛替金宣虎感到不值，對於崔英雅指金宣虎孤寒，在她墮胎後只支付了1.3萬港元的醫藥費，D某直指崔英雅喜歡買名牌，大多數都是金宣虎付錢，而E某則在使用崔英雅的電腦時發現有無數偷拍影片和錄音，當中包括平時偷拍男友的短片，直言崔英雅的行為十分恐怖。而B某表示金宣虎道歉的原因是因為墮胎的確是事實，他也真心地愛過對方，不希望因為私生活而隔空對罵，希望以道歉讓事件告一段落。

對於報道內容，所屬的S.A.L.T事務所僅表示：「沒有話要說，很抱歉，請大家見諒。」不少粉絲對金宣虎被屈表示心疼，希望偶像可以復出拍劇。