東冲有料到：馬泰福音

40多個國家及地區於11月1日後入境泰國免隔離，相信屆時曼谷的機場又會再熱鬧起來。（胡慧冲提供）

所謂「馬泰福音」是指馬來西亞人想前往泰國的話，真的迎來了好消息！

剛公布了40多個於11月1日後進入泰國免隔離檢疫的國家及地區，當中包括了香港、日本及馬來西亞等。而馬來西亞人若從泰國回國的話，並非像香港般需要21日的酒店隔離檢疫，而是只需接受7天家中隔離便可，對當地人來說絕對係好消息。

無可否認，香港政府訂下如此嚴厲的入境規矩是為了將港人受疫情威脅的機會減至最少，這是無可口非的……只是若然港人花約1萬元到泰國旅行，但回港後要再花1至2萬元入住隔離酒店檢疫的話，這種做法很明顯是反智的。除非香港政府信任泰國政府，將隔離日子縮短至7日或更短，否則泰國開關對香港來說作用並不大。

相對地，西方國家和其他東南亞國家可能才是泰國旅遊要重點出擊的對象。

尤其西方遊客，他們遊泰國的旅程通常都是一星期或以上，兼且他們不少回國後也不用隔離檢疫，當11月1日泰國打開門戶後，相信通街都是外國遊客。

當然，有機便有危，泰國有可能因通關會令確診數字上升也說不定，但不試的話便永不知道結果會如何，經濟繼續一潭死水也是難以令人接受，所以通關還是要賭上一鋪。

對於馬來西亞的朋友來說，11月1日後入境泰國免隔離，回國後又不用到酒店隔離，始終是一件好事。期望疫情能早日有大突破，到時無論香港及澳門的朋友都可隨時飛來泰國消費，享受正宗的冬蔭公及泰式按摩。

胡慧冲