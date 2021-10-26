Halloween Staycation 嘩鬼食住玩
2021年10月26日 14:00
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星期日就係萬聖節，諗到同親朋點樣過未呢？如果想Book晚酒店幾個朋友開Party玩嘅話，以下介紹就啱晒，事關酒店自家推出萬聖節Staycation Package，有主題布置、有餐飲，仲有派對，親朋好友兩手揈揈應節又可以吃喝玩樂！
鬼巴士遊猛鬼勝地
位於北角嘅香港維港凱悅尚萃酒店繼早前大受歡迎嘅動漫角色為題嘅宅度假之後，最近為迎接萬聖節，推出全新限定主題「安心上路」住宿計劃（最少48小時前預訂），仲聯同今年全新開設嘅「哈囉喂──反轉異域」城巴旅遊，推出尚萃專屬鬼巴士，遊歷香港的猛鬼勝地。住宿優惠包10月31日標準客房大床或雙床房一晚、尚萃專屬鬼巴士「哈囉喂——反轉異域」（由城巴旅遊提供）雙人車票、The Farmhouse咖啡廳雙人自助晚餐、免預約泳池通行證（一節，共50 分鐘）及延遲推房；10位「冇有怕」勇士組成敢死隊同行，更可享「九死一生」優惠，以優惠價預訂5套住宿計劃。此外，酒店Cruise空中餐廳及酒吧將於10月30日晚舉行「444萬聖節變裝派對」（https://bit.ly/3b4JfP1 ），邀請客人「扮鬼扮馬」變裝出席，派對設有最佳服裝獎（女士、男士及組合），更設抽獎，獎品非常豐富，大家亦可於派對期間將無限享用Mumm Cordon Rouge NV、招牌雞尾酒和葡萄酒等飲品，務求滿足一眾貪玩嘩鬼。
勇闖密室同恐龍影相
位於尖沙咀嘅The Mira Hong Kong將於10月29日至31日期間推出「品魅非凡住宿體驗」，巴絲打可於酒店15樓之行政酒廊專享萬聖節「品魅非凡自助下午茶」，細嘗令人「魄」案叫絕的驚喜滋味，從烤「蝙蝠」黑雞翼到軟心朱古力眼球等，驚喜又回味。之後踏上讓人熱切期待嘅冒險之旅，套餐包括入住城景客房、品味Yamm自助早餐，並於住宿期間享用MiraSpa健身器材，免費享用酒店17樓嘅Mira Wanderland環球樂園，更可以參加夜光明畫製作坊、令人驚喜滿載嘅恐龍主題照相館等，還可以額外付費接受秘室逃脫「神秘戰書」，蒙上雙眼，參加由酒店與LOST HK合作打造嘅嶄新獨家體驗，來一趟令人毛骨悚然嘅酷玩旅程！
超多主題拍照打卡位
金域假日酒店由即日起至10月31日就推出一系列住宿套餐，並在特定日子推出萬聖節「Trick or Treat」主題活動室，設置免費萬聖節遊戲攤位及拍照打卡位讓大家盡情玩樂影到飽。而每個住宿套餐更包括萬聖節房間布置、2大2小自助早餐，以及兩杯萬聖節特飲和兩個杯子蛋糕。如果想歎埋個#IGable特色打卡萬聖節主題下午茶餐，更可選擇升級住宿套餐，價錢超抵，一張金牛都唔使，想同家人或三五知己締造一個難忘及歡樂嘅萬聖節就要趁手喇！