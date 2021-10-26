Halloween Staycation　嘩鬼食住玩

星期日就係萬聖節，諗到同親朋點樣過未呢？如果想Book晚酒店幾個朋友開Party玩嘅話，以下介紹就啱晒，事關酒店自家推出萬聖節Staycation Package，有主題布置、有餐飲，仲有派對，親朋好友兩手揈揈應節又可以吃喝玩樂！

鬼巴士遊猛鬼勝地

勇闖密室同恐龍影相

位於尖沙咀嘅The Mira Hong Kong將於10月29日至31日期間推出「品魅非凡住宿體驗」，巴絲打可於酒店15樓之行政酒廊專享萬聖節「品魅非凡自助下午茶」，細嘗令人「魄」案叫絕的驚喜滋味，從烤「蝙蝠」黑雞翼到軟心朱古力眼球等，驚喜又回味。之後踏上讓人熱切期待嘅冒險之旅，套餐包括入住城景客房、品味Yamm自助早餐，並於住宿期間享用MiraSpa健身器材，免費享用酒店17樓嘅Mira Wanderland環球樂園，更可以參加夜光明畫製作坊、令人驚喜滿載嘅恐龍主題照相館等，還可以額外付費接受秘室逃脫「神秘戰書」，蒙上雙眼，參加由酒店與LOST HK合作打造嘅嶄新獨家體驗，來一趟令人毛骨悚然嘅酷玩旅程！

超多主題拍照打卡位

金域假日酒店由即日起至10月31日就推出一系列住宿套餐，並在特定日子推出萬聖節「Trick or Treat」主題活動室，設置免費萬聖節遊戲攤位及拍照打卡位讓大家盡情玩樂影到飽。而每個住宿套餐更包括萬聖節房間布置、2大2小自助早餐，以及兩杯萬聖節特飲和兩個杯子蛋糕。如果想歎埋個#IGable特色打卡萬聖節主題下午茶餐，更可選擇升級住宿套餐，價錢超抵，一張金牛都唔使，想同家人或三五知己締造一個難忘及歡樂嘅萬聖節就要趁手喇！