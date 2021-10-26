封口唔講謝東閔「航拍事件」　朱智賢投晒降嗌唔知

藝人朱智賢（朱朱）及關嘉敏等中午出席J2《呢鋪開細》宣傳活動，公布該台晚間新節目排檔。二人齊以Bra Top加外套現身，原來她們早前有份參與節目《野外步出2》拍攝，行山及澗水拍足十多小時，相當賣力！活動上主持方紹聰（奶仔）更大灑鹽花說：「朱智賢副『架生』係咪好吸引？」談到當日拍攝個程，朱朱即謂：「可能奶仔知我行慣山，所以先搵我。嗰日真係行到連攝影師都頂唔順，大家飲晒啲水，我就慳住嚟飲。（第二日散晒？）我仲約咗人去沙灘，諗住都係攤喺度，唔想放人飛機。」

談到早前有網民發現航拍機在汀九橋低飛險些擦過巴士頂，網民查出操作無人機是謝東閔，他自此「消失」，就連上周節目巡禮亦告缺席，朱智賢表示：「我唔評論喇，我唔識玩，唔知呀！（乜都唔知，你哋分開咗咩？）又講？我同佢好少講工作嘢。（擔心佢涉嫌違法？）唔回應喇。」她透露年底將拍劇，已相隔年多未有演戲，她形容心情難免有點緊張，但會以平常心面對，更畀心機去工作。

另外，關嘉敏則表示拍攝《野》節目時，剛巧自己要演出《盛舞者》，故疲累不堪：「嗰日只係瞓咗1粒鐘就開工，爬山游水後開始都有啲暈，成個背脊又曬到傷晒，痛咗成個禮拜。」她又指剛完成加盟無綫的處女劇《隱形戰隊》拍攝：「今次冇得打人唔開心，但畀人打，搞到精神狀態好興奮，收工後瞓唔到。」而劇中她有多場喊戲，視為大挑戰。