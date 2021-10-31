演藝伯樂︱洪欣獲陳欣健發掘　陳法蓉感謝王晶畀機會

藝人蔡少芬、朱茵、陳法蓉及洪欣4位閨蜜主持嘅內地綜藝節目《請吃飯的姐姐》，前日（29號）最後一集，談到演藝圈遇上伯樂嘅體驗。當中選美冠軍出身嘅陳法蓉，坦言最感謝王晶導演：「當年給予初出茅廬的我很多演出機會，《賭俠》、《小寶與康熙》、《美麗傳說》、《天下第一》及《暴雨梨花》等等，好的故事、好對手、好角色、好的團隊！讓我擁有被大家認同和喜愛的角色，讓我愛上演戲成為大家喜歡的演員之一。雖然從未受過演藝訓練，一路學一路做，幸運地可以和很多優秀的台前幕後合作，在此我衷心感謝每一位曾經教導過我的前輩、導演、演員、武術指導、編劇、監製、製作人和TVB，讓我獲益良多。」

洪欣表示自己嘅伯樂係陳欣健：「我是從來沒想過要什麼參加香港小姐，或者是什麼途徑就是要當演員，就因為他跟我說，你可以做演員，我當時都不敢相信，我覺得我不可能的，但是他就是發掘了我，告訴我可以做演員，並且給了我面試的機會。如果大家在工作上遇到伯樂，真的會幫助你找到職業的方向，謝謝陳欣健老師，讓我成為演員並愛上演員這個職業。」

蔡少芬則指觀眾及朋友係佢嘅伯樂，而朱茵亦指自己由最初咩都唔識，到依家主持節目學習唔少，希望將來再以「港普F4」見大家。