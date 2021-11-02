鍾嘉欣演技大躍進　「過晒期」唔諗拎視后！

花旦鍾嘉欣闊別公仔箱6年，最近在新劇演醫生演技大躍進，頓時被推舉成為今屆視后大熱！不過已是兩孩之母的她直言對獎項沒太多想法，只享受從角色中尋找樂趣。提到與兩大視帝鄭嘉穎及馬國明首度合作火花不斷，她笑言全因與2人不熟落，臨場發揮產生更強的化學作用！

自2015年主演劇集《警犬巴打》後，鍾嘉欣就回到加拿大，之後經歷結婚生仔等人生大事。熱愛演戲的她去年終重返娘家拍攝《星空下的仁醫》，飾演兒科心臟病醫生，大抵現實中是人母，所以她面對劇中小朋友病人時充滿母愛，觀眾紛紛大讚她脫胎換骨、演技有層次，有望登上今屆視后寶座。

問到當初為何願意暫時放下家庭，隻身返港拍劇？她指首次聽到故事背景時，已感受到角色與自己的聯繫，自覺有信心駕馭到：「呢6年成長咗好多，冇嘢會比成為父母更快速成長，尤其對小朋友題材有好深感受，自己有2個，所以今次可以同小朋友拍戲係好開心。呢套戲有講大肚，我佗過就仲易投入，最清楚感覺係點。（難度喺邊？）對白，醫學名詞要背到好熟同講得自然，唔可以放太多感情。今次角色好有型、瀟灑，做手術好叻、好快，好開心可以做到咁叻嘅女人，全香港都係得一個心臟科女醫生！（觀眾讚你演技有層次。）多謝！我真係花咗好多心機、做咗好多功課，劇本寫到花晒。」

以往多次與視后寶座擦身而過，如今機會似乎再次降臨，嘉欣卻淡然表示：「攞視后呢樣嘢冇經過我個腦，真心冇諗，已經過咗呢個時期。廿幾歲時會想拎好成績，依家心態係覺得適合同想做就去，好多嘢唔喺掌控之內，唔係人生入面嘅重要成分，最緊要係過程中學到乜。」

劇中，她與馬國明、鄭嘉穎演同期同學兼多年好友，鏡頭前火花四濺，原來鏡頭後他們毫不熟落，嘉欣說：「嘉穎幾Cool，即使多對手戲，但唔係好多溝通，馬國明就唔係好多對戲。觀眾睇到三個一齊有火花，其實好多時係到場見佢哋即場嚟料，大家都估唔到對方做乜嘢，埋位時你畀咩，我就畀咩你，真係即場演，可能就係冇特別計劃下演出先有新鮮感。」

Wardrobe:Vivienne Tam

Stylist:Sarona Lo