結束12年愛情長跑！林景程宣布與圈外女友結婚

曾拍攝劇集《殺手》、《反黑路人甲》以及《香港愛情故事》的藝人林景程，將於本月7日與拍拖12年的圈外女友拉埋天窗。由於疫情關係，二人決定不會擺酒，只會在酒店低調進行結婚簽字儀式。雖然他們在12年前已經開始拍拖，不過中間有經歷過離離合合，直至1年多前才再走在一起，並發現和對方相處時的感覺非常舒服，於是認定對方為終身伴侶。

林景程接受東網訪問，被問到其女友喜歡他甚麼？林景程即表示：「她喜歡我蠢！」並自嘲説：「她認為做幕前的人應該要懂得交際，但偏偏這是我的弱項，所以她經常取笑我又呆又鈍兼笨手笨腳！但不知為何，我這樣的個性格偏偏令她很歡喜，我猜應該是由於我蠢，才令她覺得和我相處很舒服吧！」

至於求婚過程，很多人都會以為在鏡頭前演活口才一流的地產經紀的他，必定口甜舌滑地說服女友下嫁給自己，怎料他竟説：「其實我們都是很簡單的人，並沒有甚麼精心策劃的求婚過程，只是帶了她去睇戒指，事緣某天我和她路經一間珠寶店，她看中了一隻戒指， 我便即時買下送給她，說不如我們結婚吧，就是這樣便當求婚了！反正在疫情之下，很多事情都不是我們能控制或安排，所以就決定結婚一切從簡。

舉行結婚簽字儀式當天，他將會邀請經理人及當年一同演出《On Call 36小時》的一班好友出席見證，他謂：「這套是我第一次拍攝的劇集，亦是我事業上的轉捩點，所以在拍攝此劇時結識的這班朋友，在我心目中有很重要的地位。在人生的重要時刻，當然會想有他們在場支持呢。」