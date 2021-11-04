絲襪加持　美腿更誘人

美腿加絲襪固然係絕配，但大家有冇諗過，究竟係絲襪令美腿變得更誘人？定係調番轉？其實兩種情況都有，只要係靚女着絲襪，已經好吸睛，睇埋以下介紹嘅四仔，相信大家會更加亢奮。

雙嬌晒腿

美國四仔通常由最少4位脫星演出，呢套由Marc Dorcel推出嘅《Pornochic: Bella and Ginebra》都算幾大膽，淨係搵嚟Bella Tina同Ginebra Bellucci孭飛，理由好簡單，皆因兩位嬌娃唔止樣靚身材正，着起絲襪更吸睛，而且喺床上嘅表現仲好合拍，演出呢套主打一王兩后嘅作品就最適合不過。值得一提，呢套作品係由四仔名導Herve Bodilis執導，佢最擅長營造浪漫氣氛，再以汁液橫飛嘅場面嚟刺激觀眾，真係好誘人啊！

人氣新作

由美國著名四仔片廠Evil Angel旗下導演Mick Blue執導嘅四仔系列「UNCUT」，標榜一鏡不剪同一鏡到底嘅拍攝方式，因而成為近年美國四仔迷嘅人氣之選。嚟到最新登場嘅《UNCUT #5》，更加係絲襪控不可錯過嘅佳作。有份演出嘅4位脫星包括Anikka Albrite、Jennifer White、Charly Summer同Jamie Michelle，除咗着上性感絲襪，仲會換上各種情趣服裝登場，並且用佢哋嘅一對美腿同火辣身材，令自導自演嘅Mick爽到飛天！

長氣合輯

對絲襪控四仔迷嚟講，想搵套作品可以慢慢欣賞，由Elegant Angel製作嘅《Raw Angels》絕對係不二之選，事關片長達20小時，當中仲收錄咗AJ Applegate、Anikka Albrite、Dahlia Sky等超過20位脫星嘅演出片段，佢哋唔單止以絲襪美腿為賣點，激烈嘅肉搏場面更加睇到人血脈沸騰，其中以Dahlia Sky嘅演出最值得留意，一來外形夠索，二來作風狂野，難怪佢出道多年仍享有超高人氣。