吳海昕輕鬆拍續集　余子明暗示無綫藝員冇禮貌？

藝人吳海昕出席ViuTV劇集《940920》開鏡，她坦言與上集《二月廿九》比較，今次無論於支線及角色發展都比較多元化：「呢集唔係淨係感情線，講親情等等都有交代，加入咗好多新人物新關係，例如子明叔（余子明）係蔡思鈞嘅爺爺，仲有谷祖琳。我同上集嘅角色人物關係都唔再一樣，所以好有新鮮感。」

她又指兩年前拍《二》，不少戲份於今日（6日）開鏡地取景，重臨舊地印象深刻。問到有否信心收視再創佳績，她答：「平常心啦，上次我好有壓力，今次放鬆嚟演，同台前幕後都合作咗好多次，好有默契，同埋角色已經入咗血，拍攝好順利。」

同時間拍攝另一劇集《iswim》的她，表示自己的落水戲基本已完成，稍後不用捱凍。提到哪位男拍檔的體形最吸睛，她笑謂：「佢哋個個話我最大份就真，況且我都好多對白，唔係淨係享眼福。」

至於余子明以部頭方式與ViuTV合作，自言與以往在無綫拍劇最大的分別是不用等：「基本上幾點通告就幾點拍，我78歲唔可以成日捱夜。我乜人都偈得傾嘅，所以今次同台前幕後都合作愉快，呢度啲人互相尊重咁囉。」他又表示自己記憶力已大不如前，經常遭太太投訴冇記性。