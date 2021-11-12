Zendaya奪時尚偶像獎　男友「蜘蛛仔」留言祝賀

時裝界盛事《美國時裝設計師協會頒獎禮》（CFDA Awards）前晚於美國紐約舉行，一眾名人紅星均有出席。其中包括近期憑Netflix韓劇《魷魚遊戲》走紅的韓國模特兒女星鄭浩妍。而「蜘蛛女」Zendaya和《后翼棄兵》（Queen's Gambit）人氣女星Anya Taylor-Joy分別獲獎。

以超性感打扮現身的Zendaya獲大會頒發時尚偶像獎，為成CFDA史上年紀最少的時尚偶像獎得主！事後Zendaya的男友「蜘蛛俠」Tom Holland亦有在社交網站貼女友在頒獎禮的照片，並留言祝賀她和形象指導Law Roach，指她們值得獲獎。而fans亦有留言大讚他是好男友更稱他是Zendaya的最大後盾。

至於Anya就獲頒今屆新增的「年度臉孔」獎，獲獎時她表現得相當興奮，並透露她的裝束的靈感來自迪士尼動畫《101班點狗》（101 Dalmatians）。而鄭浩妍雖然沒有提名，但她仍然成為場中的焦點，不少名人輪流「集郵」跟她合照。而她亦獲邀上台致詞大晒流利英文！