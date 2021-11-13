兇神惡煞︱郭富城殺入廟街　賊王Look曝光

天王郭富城近年接戲不斷，剛拍畢電影《掃毒3》不久，便由臥底警察變身成為大賊，昨日（12日）於油麻地廟街開工，留了鬍鬚的他，身穿黑橙低胸背心外配淺啡色格仔西裝褸，下身配西褲加一條鱷魚扣皮帶，相當土氣，為演好「賊王」一角，可謂完全拋開「潮格型男」的包袱！同場還有好戲之人張松枝，他穿上灰色工人服，全身染有道具血，驟眼看其身形臃腫，似乎內裏墊了一些東西。

管理槍械不容有失

據知，昨日拍攝一場大型搶劫戲，城城持槍及手榴彈衝上校車，因早前美國男星艾力寶雲拍開槍戲時曾發生致命意外，故大家這類場面都格外留神。現場所見，劇組對槍械保管極之小心，有專人跟足管理，城城拍攝前亦一臉嚴肅，並親身試位，之後坐在校車上，亦有跟工作人員作多次溝通，確保拍攝安全順利。

張可頤鮑起靜合演

今次拍攝的新片，城城曾透露有任賢齊和林家棟合演，據知同片演員還有張可頤及鮑起靜，鮑起靜將飾演家棟媽媽，母子感情深厚。為培養影壇新血，城城一向不遺餘力，今次新片亦是由新導演執導，而題材則沒有《掃毒3》般沉重，乃一部黑色幽默電影，城城還會有一個哨牙造型，甚為罕見。