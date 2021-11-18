《東張》林希靈爆金句質問「樓霸」　被封正義女神

無綫節目《東張西望》經常做很多專題報道，引起社會關注。最近一則有關聾啞人士美華的單位，被女保安員娟姐侵佔一事。節目播出街後即引起全城高度關注。而主持人林希靈的表現亦成為了網民熱話，在節目中她多次質問娟姐：「咁佢瞓邊？吓！你咁樣好冇人性喎！你又話好錫佢？」、「但你付出跟收穫不成正比，你付出十多二十萬，但層樓起碼值二、三百萬。」當娟姐怒罵她：「你係咪惹嬲我？」時，她轉數快反駁：「我唔係要惹嬲你，我係講道理啫！」金句連連令娟姐當場啞口無言。她的表現獲網民一致讚賞，更冠以「正義女神」稱號，更是「無綫的一股清泉」，大讚她的表現專業，揚言「TVB要頒一個為正義發聲主持人獎給她」、「不怕強權為公義發聲」、「欠林靈一個交代」。

現年32歲的林希靈，多倫多大學畢業後，2012參加無綫網絡電視「不得了人才招募」活動而入行，隨後被安排為兒童節目《猩猩補習班》擔任主持，直到2019才正式加入《東張西望》擔任外景主持，她的表現高度亮眼，最為人津津樂道的莫過於勇猛追訪屋邨「露械」伯伯，以及勇闖日本鑽石公主號進行採訪。而她的胞兄是東區裁判法院第二庭裁判官林希維。樣子甜美的她已名花有主，男友為ViuTV 型英帥小生陳安立。