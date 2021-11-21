跌親再踩第二場　炎明熹派定心丸姚焯菲勁擔心

主演無綫青春新劇《青春本我》的一眾「聲夢」學員炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、詹天文（Windy）、文凱婷、潘靜文（Sherman）、冼靖峰（Archie）及何晉樂等，聯同歌手JW（王灝兒）、吳業坤等，今晚（21日）出席劇集慰勞宴。無綫電視總經理（節目內容營運）曾志偉、星夢娛樂CEO何麗全及無綫高層樂易玲亦有現身支持，當何麗全見到今午出席活動時腳軟跌倒的Gigi到場時，立刻上前問候，回復狀態的Gigi點頭。

席間播放劇集花絮片，Gigi、Chantel及Windy感動到哭成淚人，要用紙巾拭淚兼互相擁抱安慰。活動後Gigi、Chantel及Archie受訪，Gigi被問到今午腳軟倒地，現在可還有不適時，她大派定心丸，指已好了很多：「本身做完活動要開工，但都冇去，返咗屋企休息。」Chantel說知道對方不適而發生意外，十分擔心，當刻有傳訊息慰問對方，問到同樣要返學及開工的她，身體可兼顧到？她信心十足指可以。

Archie自爆早前開工時因太辛苦，一度不適而缺席工作，問到他面青口唇白，他才承認患感冒：「未有睇醫生，只係食咗藥，之前怕食藥會影響把聲同精神，依家狀態係OK！」笑問Chantel能否好好照顧Archie及Gigi？她即笑說：「相信Archie可以照顧好自己，我會全晚好好睇住Gigi。」

對於在現場看花絮片時不停狂喊，Gigi搞笑自嘲是流淚日，更大拋金句：「萬感交集在一心」，鑑於之前她曾自認冇喊功，打趣問她是否終於識喊？她笑說：「呢個唔係做戲喊，係真流淚。」身旁的Chantel邊講邊眼濕濕：「啱啱見番啲相，好掛住拍劇嗰陣嘅時光！」Archie亦表示拍劇後眾人感情大踴進。

提及Gigi日前於台慶抽中2萬5千元大利是，她直言會聯同同樣中獎的Sherman，夾份請聲夢學員食飯，Chantel聞言提議打邊爐，但Archie則獅子開大口，笑說要吃價錢不菲的Omakase（廚師發辦），Gigi聽到即嚇得擘大口得個窿，更作狀扔下訪問咪，想轉身走人，十分爆笑！問到Gigi除了「萬歲」之外，大利是可有其他用途？一直說要買「磚頭」的她，直言會把利是儲起：「買樓夢想又近咗一步！」另外，講到「奶爸」李克勤大讚全體聲夢學員「成才」，於台慶上的演出亮眼，Gigi感謝對方一直以來的照料，並因可以再次跟對方合唱《紅日》而感到興奮。