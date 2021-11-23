拍拖4年爆懷孕　31歲朴信惠宣布嫁崔泰俊

韓劇《繼承者們》的31歲女星朴信惠於2017年與同是畢業於韓國中央大學話劇系的30歲男星崔泰俊首度傳緋聞，當時兩人澄清只是好友關係，至翌年有韓媒公開兩人到女方父母經營的牛腸店約會的照片，事務所終於承認戀情。而兩人拍拖4年來感情穩定，今日更傳出兩人結婚及即將榮升父母的喜訊。

崔泰俊所屬事務所今日率先宣布崔泰俊將與朴信惠在明年1月22日舉行婚禮，指兩人在忙碌的工作中依然不忘互相鼓勵和打氣，延續相愛的關係，而兩人以不變的信任和尊重為基礎下結成夫婦，而他們在籌備婚禮的過程中迎來了小生命，因為是懷孕初期，所以暫時不便透露詳情。而朴信惠所屬事務所其後亦宣布2人結婚的喜訊，指兩人由2017年開始成為彼此的力量，他們將於1月22日在首爾某地方行禮。

而朴信惠與崔泰俊其後各自在官方粉絲網宣布結婚的消息，朴信惠表示：「我決定與和我交往了多時的朋友結婚，他一直是我的支柱，也包容了我的不足之處，我決定和他以夫妻的身份開始新的生活。」至於今年5月退伍的崔泰俊就指：「這段時間我擁有與我分享不同的感情，跟我維持有意義交往的珍貴緣分，她是教懂我在開心時燦爛地笑和在傷心時放聲地哭的恩人。」