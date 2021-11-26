廣闊視野與想像！林家謙帶你走過「眼睛旅程」

近年香港偶像熱潮再現，各大廣告商都邀請不同人氣偶像宣傳產品，其中創作歌手林家謙人氣爆燈，工作不斷，近日更獲邀為蔡司鏡片拍攝電視廣告！他出道以來都是以斯文書生造型示人，一副眼鏡成為其招牌Icon，與眼鏡融為一體，因此獲得蔡司鏡片青睞，兩者同樣充滿熱誠、創新及高要求，可謂一拍即合。今年適逢是蔡司175周年，林家謙與主題「突破界限 想像無限」一樣，一直追求突破，堅持夢想，即使遇到困難都不會輕易放棄。

今次邀得林家謙拍攝宣傳片當然有鋪天蓋地的宣傳，除了電視廣告外，亦有巴士車身及巴士站廣告，陪一眾「謙粉」走過「眼睛旅程」，他們亦可趁機盡情打卡！而在廣告影片中，林家謙在矇矓的模糊空間開始眼睛旅程，之後體驗蔡司的驗光配鏡儀器帶來的精準視光檢查，再穿梭游走於現實和想像空間，直至拿起蔡司的鏡片，立即突破現有的視覺體驗，得到更廣闊的視野。其實每個人都值得更好的視野。

而蔡司亦推出全新ClearView鏡片，以ClearForm®700技術打造擁有700個自由參數點對點優化的鏡片，提供平均3倍廣闊清晰視野。即日起驗配任何蔡司鏡片，即送175周年特別版禮品，包括蔡司 x 林家謙別注版明信片、蔡司防霧拭鏡紙（6片）套裝 、蔡司眼鏡布及蔡司認證卡各乙份，禮品數量有限，送完即止，各位一定不可以錯過！